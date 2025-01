Serial "M jak miłość" od przeszło 20 lat jest nadawany na antenie TVP2, niezmiennie ciesząc się uznaniem w oczach Polaków. Dotychczas fani przeżyli wraz z bohaterami mnóstwo pięknych, jak i trudnych chwil. Niestety, wielu ulubieńców musieli również pożegnać. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się m.in., że z formatem żegna się Dominika Ostałowska, która grała w nim od pierwszego odcinka. Jak jednak już wiadomo, nie tylko to wzbudza szereg emocji wśród odbiorców.

Małżeństwo Pawła i Franki w "M jak miłość" nie przetrwa?

Chyba każda z postaci kultowego "M jak miłość" przebyła jakiś dramat i trudne chwile. Do niedawna największe emocje budziły losy Marcina Chodakowskiego (Mikołaj Roznerski), który stracił pamięć i zniknął na długie tygodnie. Gdy wreszcie się odnalazł, a niedługo potem przypomniał sobie wszystko, w życiu innego bohatera pojawiły się problemy. Tym razem dotknęły one Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek), który dopiero co poślubił Frankę (Dominika Kachlik).

Na start ich małżeństwo zostało poddane poważnej próbie, a to z powodu ciąży Franki. Zduńscy co prawda chcieli mieć dziecko, ale raptem chwilę wcześniej dowiedzieli się o bezpłodności Pawła. Radosna nowina wywołała więc tak naprawdę szereg wątpliwości. Zduński przypomni sobie o pocałunku żony z Piotrkiem (Marcin Mroczek), do którego doszło przypadkiem podczas wesela. W 1845 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 lutego, Paweł oskarży żonę i brata o zdradę i to podczas rodzinnej uroczystości.

Ucieczka Franki w "M jak miłość"

Oburzona zachowaniem ukochanego Franka, bez chwili zastanowienia, postanowi zostawić męża i wyjechać w góry do Bukowiny. Zduński w tym czasie fatalnie będzie znosił całą sytuację, co pogorszy jego relacje z bratem. W końcu jednak pojmie swój błąd, ale nie będzie potrafił od razu naprawić relacji z żoną. Tymczasem Barbara Mostowiak (Teresa Lipowska) postanowi zaangażować się w sprawę i w 1846 odcinku "M jak miłość" zmusi wnuka do przyjazdu do Grabiny, by tam pomóc mu uporządkować życie.

Nie zobaczymy więcej Dominiki Ostałowskiej w "M jak miłość"

Kłopoty małżeńskie Pawła i Franki to nie jedyne wydarzenia, które smucą fanów. Dominika Ostałowska, odtwórczyni roli Marty Mostowiak w serialu "M jak miłość", ogłosiła swoje odejście z produkcji po 25 latach współpracy. Informację tę przekazała 28 stycznia 2025 roku za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie. W swoim wpisie podziękowała ekipie oraz widzom za wspólne lata, nie ujawniając jednak konkretnych powodów swojej decyzji.

W ostatnich latach jej postać pojawiała się coraz rzadziej, choć ostatnim znaczącym wątkiem była ponowna ceremonia ślubna Marty z Jackiem Mileckim, granym przez Roberta Gonerę. Po tym wydarzeniu wątek jej postaci nie był rozwijany. Aktorka przyznała, że będzie tęsknić za współpracownikami oraz widzami, z którymi spędziła wiele lat. Na chwilę obecną nie wiadomo, w jaki sposób scenarzyści zakończą wątek Marty w serialu. Ostatnie sceny z udziałem Ostałowskiej zostały nagrane pod koniec grudnia 2024 roku i zostaną wyemitowane wiosną 2025 roku.

