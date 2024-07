Zdrowe odżywianie odnowi organizm i poprawi jego wydolność. Zlikwiduje częste uczucie pełności, wzdęcia, zgagę, czyli przypadłości spowodowane niewłaściwą dietą. Aby poczuć się lepiej i aby mieć więcej energii i chęci, warto zacząć zdrowo się odżywiać.

Śniadanie traktuj jako najważniejszy posiłek dnia

Nie bez powodu śniadanie jest uważane za najważniejszy posiłek w ciągu dnia. To, co zjemy na śniadanie, ma wpływ na samopoczucie. Bardzo ważne jest, aby śniadanie było pełnowartościowe, treściwe i przyrządzone na ciepło. Pomysłów na śniadanie jest co niemiara, mogą to być jajka na miękko, jajecznica, twarożek z bułką pełnoziarnistą albo owsianka na mleku z owocami. Przy jedzeniu śniadania należy pamiętać, aby przestać jeść, gdy tylko pojawi się uczucie sytości. Błędem jest dojadanie tylko dlatego, bo myślimy, że jeśli nie zjemy wszystkiego, to się zmarnuje – jeśli coś zostało, można zjeść to później.

Ogranicz słodycze i fast foody

Batoniki i hamburgery nie mają nic wspólnego ze zdrowym odżywianiem. Te produkty przyciągają pięknymi obrazkami na opakowaniu, ale w środku mają wyłącznie puste kalorie. Po spożyciu tego typu jedzenia bardzo szybko pojawia się głód. Należy ograniczyć takie produkty lub całkowicie wyeliminować je z diety. Jeśli przyjdzie ochota na słodkie, można samemu przyrządzić słodycze, np. batony musli z różnego rodzaju nasion, zbóż i miodu. Kiedy nadejdzie ochota na frytki, można zrobić zdrowszą wersję z piekarnika, zastępując ziemniaki batatem.

Pij dużo wody

Woda pomaga wypłukać toksyny z organizmu, a dodatkowo ujędrnić skórę i poprawić stan cery. Zaleca się picie 2 litrów wody dziennie.

Jedz więcej warzyw

Warzywa są niezbędne przy odpowiednio zbilansowanej diecie. Do obiadu można dodać gotowane na parze brokuły, kalafior, fasolkę czy marchewkę. Można także robić zapiekanki z warzyw z dodatkiem piersi z kurczaka – powstaje wtedy syty i pożywny obiad.

Zrezygnuj z napojów gazowanych

Napoje gazowane powodują wzdęcia i potęgują pragnienie. Warto zastąpić napoje gazowane wodą niegazowaną albo własnoręcznie przygotowanymi sokami warzywno-owocowymi.

Urozmaicaj posiłki

Nie ma nic gorszego niż rutyna. Jedzenie ciągle tego samego szybko spowoduje frustrację i niechęć do zdrowego odżywiania. Warto szukać inspiracji w książkach kucharskich lub na forach internetowych: szukać nowych, ciekawych odmian warzyw bądź przepisów na oryginalne przyrządzenie ryb czy mięsa z kurczaka.

Jedz mniej a częściej

Organizm będzie pobierał tyle energii ile potrzebuje, nie męcząc się przy tym z trawieniem zbyt dużej ilości pokarmu. Jedząc częściej pozbędziemy się uczucia wilczego głodu, stracimy również ochotę i szansę na podjadanie.

Jedz powoli

Pokarm trzeba gryźć, a następnie przeżuwać powoli, myśląc przy tym o spożywanej potrawie. Dzięki wolniejszemu jedzeniu można się pozbyć zgagi związanej ze zbyt szybkim pochłanianiem pokarmu, a żołądek będzie miał czas na dobre trawienie.