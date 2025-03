Maciej Kurzajewski w rozmowie z Party.pl opowiedział o swoich emocjach związanych z udziałem w "Tańcu z Gwiazdami". Czy obawia się ocen i komentarzy jurorów? Dziennikarz sportowy zdradził, czy zamierza wchodzić w dyskusje z ekspertami tanecznego show Polsatu.

Maciej Kurzajewski stresuje się przed "Tańcem z Gwiazdami"

Lada chwila wystartuje szesnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Tym razem wśród gwiazd, które zdecydowały się na udział w tanecznym show zobaczymy Macieja Kurzajewskiego. Dziennikarz sportowy zatańczy w parze z powracającą do programu Lenką Klimentową. Maciej Kurzajewski był przerażony, gdy dowiedział się, co czeka go w "Tańcu z Gwiazdami", ale para ostro trenuje żeby zachwycić w pierwszym odcinku.

Tuż przed startem szesnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" zapytaliśmy Macieja Kurzajewskiego o to, jakie emocje mu towarzyszą. Czy stresuje się przed występem?

Oczywiście, że jestem zestresowany bo inaczej być nie może. Środowisko telewizyjne jest mi znane, ale w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę. Wiemy, że są kamery, pamiętamy w którą stronę należy się zwrócić natomiast to jest coś z czym ja się wcześniej nie spotkałem wyznał szczerze Maciej Kurzajewski.

Uczestnik "Tańca z Gwiazdami" zdradził również czy obawia się ocen jurorów i czy zamierza z nimi dyskutować w programie.

Pozytywnie myślimy i w ogóle nie zakładamy tego, że możemy mieć jakiś problem z jury, wdać się w jakąś dyskusję - w ogóle o tym nie myślimy. Będziemy słuchać, wszystkie argumenty przyjmujemy, bierzemy je do siebie oczywiście i ja staram się to poprawić dodał.

Zobaczcie naszą rozmowę z Maciejem Kurzajewskim i Lenką Klimentową i sprawdźcie, co dziennikarz zdradził na temat swojej tanecznej partnerki.

