Za nami drugi odcinek 15. edycji "Tańca z gwiazdami", w którym oczywiście nie brakowało emocji. Z programem pożegnali się Olga Bończyk i Marcin Zaprawa, którzy za swojego walca wiedeńskiego otrzymali 23 punkty. Jednak tego wieczoru jury nie szczędziło krytycznych słów i niskich not również innym gwiazdom! W rozmowie z nami Anna-Maria Sieklucka odniosła się do surowych ocen jury z minionego odcinka tanecznego show.

Anna-Maria Sieklucka o surowych ocenach jury "Tańca z gwiazdami"

Anna Maria-Sieklucka przed naszą kamerą przyznała, że w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami" czuła zdecydowanie więcej luzu i zabawy podczas swojego występu. Nasza reporterka postanowiła dopytać gwiazdę, czy w takim razie jest zadowolona z not od jury. Co na to Anna-Maria Sieklucka?

Dzisiejsze noty w ogóle były bardzo surowe - zaczęła swoją wypowiedź gwiazda

Co dokładnie w naszym wywiadzie wyjawiła na ten temat gwiazda? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

