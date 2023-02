Dzieci Anny Lewandowskiej jedzą słodycze? Trenerka: "Nie mam wyrzutów"

Anna Lewandowska niedawno świętowała razem z mężem Robertem Lewandowskim urodziny, na których pojawiła się plejada gwiazd. Trenerka poprowadziła też kolejny obóz, a teraz może odpocząć w domowym zaciszu i spędzić czas w rodzinnym gronie. Gwiazda, która słynie z dbania o dietę całej swojej rodziny od początku swojej działalności w sieci promuje zdrowe odżywianie i naturalne słodycze, a teraz zaskoczyła zdjęciem, na którym pałaszuje krem czekoladowy i... towarzyszy jej Klara. O co chodzi? Anna Lewandowska zaskoczyła Internautki zdjęciem Klary jedzącej czekoladę! Anna Lewandowska nigdy nie ukrywała, że zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna to dla niej priorytet. Trenerka sama przyznała, że jeszcze niedawno próbowała przekonywać innych do takiego stylu życia, ale z upływem czasu przestała kłaść tak duży nacisk w tej sferze i teraz motywuje swoje fanki głównie w mediach społecznościowych. Gwiazda ma na swoim koncie kilka książek kucharskich, stworzyła własną markę ze zdrowymi przekąskami i mówi wprost o tym, jak dużą rolę dla zdrowia odgrywa odżywianie. Anna Lewandowska nie ukrywa, że unika słodyczy, a tymczasem opublikowała na Intagramie zdjęcie na którym widać jak je krem czekoladowy. Oczywiście trenerka postawiła na zdrową wersję i poczęstowała nawet Klarę, która wygląda uroczo pobrudzona czekoladą! Sprawdzamy z Klarą czy to prawda, że... „Czekolada nie zadaje pytań. Czekolada rozumie”🍫❤️😇 Zobacz także: Anna Lewandowska ma dość uwag na temat szybkiego powrotu do pracy po porodzie Internautki nie mają wątpliwości, że powiedzenie w pełni się sprawdza i piszą wprost, że czekolada, szczególnie w sezonie jesiennych to prawdziwy przyjaciel kobiety. Fanki Anny Lewandowskiej są pod wrażeniem zdjęcia Klary Lewandowskiej ,...