Z początkiem grudnia życie Dominiki i Hakiela stanęło na głowie, gdy na świat przyszedł ich wyczekiwany synek. Dla niej jest to pierwsze dziecko, natomiast dla tancerza - już trzecie. Z małżeństwa z Katarzyną Cichopek doczekał się bowiem syna Adama i córki Heleny, którzy są coraz starsi. Czy Dominice, szczególnie w obliczu nowej roli, udało się nawiązać z nimi więź? "Chce, żeby ktoś mnie lubił za to, jaka jestem, a nie za to, co mogę mu dać" - zaznaczyła.

Dominika ujawniła prawdę o relacji z dziećmi Marcina Hakiela i Kasi Cichopek

4 grudnia rodzimy show-biznes obiegła radosna nowina - Marcin Hakiel i Dominika powitali na świecie synka! Świeżo upieczeni rodzice podzielili się uroczymi kadrami maleństwa, ale póki co nie ujawnili jego imienia. Zdradzili jedynie, że pierwszą literą jest "R"! Teraz życie zakochanych zmieni się nie do poznania, choć przed nimi podwójnie trudne zadanie. Tancerz ma bowiem jeszcze dwoje dzieci z małżeństwa z Kasią Cichopek i teraz stanie przed wyzwaniem zachowania bliskich relacji ze starszymi pociechami, a jednocześnie poświęcenia uwagi najmłodszej latorośli.

Tuż przed porodem Dominika udzieliła wywiadu dla Super Expressu, w którym podzieliła się swoimi doświadczeniami z końcówki ciąży oraz opowiedziała o relacji z dziećmi swojego ukochanego z poprzedniego małżeństwa. Wyznała, że nie próbuje zastępować im matki, lecz stara się budować z nimi przyjazne i naturalne relacje. Podkreśliła także, że niezwykle ważne dla niej jest, by Adam i Helenka polubili ją za osobowość, a nie rzeczy materialne.

Stawiam raczej na naturalne relacje, nie lubię przesadzonej słodyczy, ani przekupstwa. Chce, żeby ktoś mnie lubił za to, jaka jestem, a nie za to, co mogę mu dać. Tak samo więc jest z dziećmi. Myślę, że jestem dla nich, może nie koleżanką, ale też nie matkuję. Ta relacja jest gdzieś pomiędzy. Zależy mi, żeby była prawdziwa i szczera. I żebyśmy po prostu mieli do siebie szacunek

Serowska nie kryła także, że ogromną rolę w jej drodze przez ciążę odegrał Marcin Hakiel. Tancerz wykazał się zaangażowaniem i troską, zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w tych bardziej wymagających momentach. Jego wsparcie pomagało Dominice zachować spokój, a wspólnie spędzony czas tylko umacniał ich relację. Zdradziła w rozmowie z Super Expressem, że choć tancerz jest już ojcem, zdecydował się uczęszczać na szkołę rodzenia!

W szkole rodzenia dowiedzieliśmy się bardzo dużo ważnych rzeczy, a Marcin dużo sobie przypomniał, bo, mimo doświadczenia, jego dzieci przyszły już jednak na świat jakiś czas temu. Jest to bardzo przydatna wiedza i moim zdaniem wpływa uspokajająco na rodziców

Z okazji narodzin synka Marcinowi i Dominice raz jeszcze gratulujemy!

