Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski na bieżąco relacjonowali fanom wykańczanie ich 230-metrowej willi. Para już jakiś czas temu zamieszkała w nowym gniazdku, a teraz pochwaliła się w sieci informacją, że etap remontu jest już za nimi. Internauci nie kryli swojego zdziwienia, bowiem patrząc na zdjęcia, myśleli, że ich willa jest w stanie surowym i przed parą jeszcze sporo pracy!

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski tworzą jedną z najbardziej popularnych par w polskim internecie. Zakochani od wielu lat tworzą zgrany i szczęśliwy związek, a także doczekali się trzech córeczek: Poli, Neli i Jaśminki. Blisko rok temu Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski podzielili się z fanami radosną informacją, że udało im się spełnić jedno z marzeń i stali się posiadaczami 230-metrowej willi w otoczeniu lasu. Od tamtego momentu influencerzy chętnie relacjonowali, jak wyglądają kolejne etapy prac w ich wymarzonym gniazdku. Mogliśmy zobaczyć m.in. jak Sylwia i Jan Dąbrowscy urządzili pokój córeczek, a także jak wyglądają poszczególne pomieszczenia w ich domu.

Pod koniec maja Sylwia i Jan wraz z córkami przeprowadzili się do nowego domu. Pomimo trwającego remontu influencerzy postanowili w nim zamieszkać, a efektami prac na bieżąco dzielili się z fanami. Teraz para poinformowała, że ich 230-metrowa willa jest skończona w 100 procentach, a internauci przeżyli niemały szok.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski poinformowali w mediach społecznościowych, że ich willa skończona jest już w całości.

Balustrada na schodach to chyba ostatni element który wykonaliśmy by móc powiedzieć - DONE!

- napisali małżonkowie w mediach społecznościowych.