Świat arystokracji pogrążony w smutku. Księżna Estelle, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w królewskich kręgach, zmarła w wieku 46 lat. Jej śmierć wywołała ogromne poruszenie, pozostawiając wiele pytań bez odpowiedzi. Jedno jest jednak pewne: ta wiadomość ta odbiła się szerokim echem w mediach. Kim była księżna Estelle i jakie były okoliczności jej śmierci?

Reklama

Okoliczności śmierci księżnej Estelle – co wiadomo?

Arcyksiężna Estelle z Austrii, żona arcyksięcia Carla Christiana, zmarła 4 marca 2024 roku w wieku 46 lat. Smutną informację potwierdził francuski dziennik „Le Figaro” w artykule opublikowanym 8 marca. Przyczyną śmierci był nowotwór. Pogrzeb odbył się 11 marca w klasztorze Cimiez w Nicei, gdzie arcyksiężna mieszkała wraz z rodziną.

W ceremonii pożegnalnej wzięli udział nie tylko najbliżsi Estelle, ale także przedstawiciele europejskiej arystokracji. Wśród żałobników obecni byli m.in.: Astrid, księżniczka Belgii, księżniczka Marie-Astrid z Luksemburga oraz Karol, książę Castro.

Zobacz także: David Steve Cohen, twórca "Chojraka", nie żyje. Zmarł w wieku 58 lat

Kim była arcyksiężna Estelle?

Arcyksiężna Estelle, urodzona 19 stycznia 1979 roku jako Lapra de Saint Romain, weszła do rodziny Habsburgów poprzez małżeństwo z arcyksięciem Carlem Christianem, prawnukiem ostatniego cesarza Austrii – Karola I Habsburga. Para pobrała się w 2007 roku, mając dwie ceremonie – cywilną 18 kwietnia w Montgirod oraz kościelną 2 czerwca w Voiron we Francji. Wesele odbyło się w rodzinnej miejscowości panny młodej – Saint-Romain. Po ślubie nowożeńcy udali się w podróż poślubną do Meksyku.

Arcyksiężna była matką pięciorga dzieci – Zity (ur. 2008), Anezky (ur. 2010), Anny (ur. 2012), Paoli (ur. 2015) oraz Piera-Giorgio (ur. 2021). Rodzina mieszkała na wzgórzu Cimiez w Nicei i regularnie uczęszczała na msze święte do klasztoru, w którym odbyły się uroczystości pogrzebowe.

Arcyksiężna Estelle i arcyksiążę Carl Christian przez lata tworzyli rodzinę, której fundamentem były wartości chrześcijańskie i królewskie tradycje. Ich dzieci wychowywały się w Nicei, a każda z córek nosi imię nawiązujące do ważnych postaci w historii Habsburgów.

Rodzinie i bliskim zmarłej składamy wyrazy współczucia. Przypomnijmy, że dopiero co książę William przekazał smutny komunikat o śmierci znanego wojennego weterana z Wielkiej Brytanii.

Reklama

Zobacz także: Papież Franciszek koncelebruje Mszę w Klinice Gemelli w Rzymie