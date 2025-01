Justyna Steczkowska jest utalentowaną wokalistką, która robi wielkie show nie tylko na scenie, ale również gdziekolwiek by się nie pojawiła. W tym roku piosenkarka ponownie ubiega się o szanse, by móc reprezentować Polskę podczas Eurowizji. 52-latka nie daje za wygraną i już wdrożyła swój plan. Czeka ją bardzo intensywny czas!

Justyna Steczkowska o swoich planach zawodowych i prywatnych

Justyna Steczkowska to jedna z najbardziej znanych artystek w Polsce, którą słuchacze pokochali dzięki takim piosenką jak "Dziewczyna szamana" czy "Wracam do domu". Jak wiadomo, wokalistka miała nadzieje, że będzie reprezentować nasz kraj podczas Eurowizji 2024 w Malmö, ale ostateczni ten zaszczyt otrzymała Luna. W tym roku 52-latka znów próbuje swoich sił, by reprezentować swoją piosenką "Gaja" nasz kraj podczas 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. Choć wiele osób mocno trzyma za nią kciuki, to jednak Michał Wiśniewski odradzał Steczkowskiej udział w Eurowizji. W rozmowie z naszą reporterką Party.pl artystka została zapytana, jakie ma plany. Okazuje się, że pomimo wypadu na narty z rodziną, piosenkarka ma zamiar skupić się na próbach.

Jadę na narty z rodziną, jak co roku, bo są ferie, więc możemy jechać z dziećmi. Ale tak to w dzień, w dzień mam próby z tancerzami, żeby zrobić dobre show 14 lutego – powiedziała Justyna Steczkowska.

Już 14 lutego wybór będzie należał do widzów, którzy będą mogli wysyłać sms'y na swojego ulubionego kandydata czy kandydatkę.

