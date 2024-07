Zamiast chleba możesz jeść wafle ryżowe lub pieczywo chrupkie. Gdy chcesz zastąpić jedynie porcję węglowodanów dobra będzie owsianka lub sałatka warzywno-owocowa. Zamiennik chleba przyda się, jeżeli nie tolerujesz glutenu, masz alergię na pszenicę lub zaczynasz stosować dietę, która kategorycznie zakazuje jedzenia pieczywa.

Istnieje wiele zamienników pieczywa, które możesz kupić lub szybko i bezproblemowo przygotować samodzielnie.

Co jeść zamiast chleba na diecie - śniadanie

Jeżeli całkowicie rezygnujesz z pieczywa, na śniadanie możesz zjeść pyszną owsiankę z suszonymi owocami i mlekiem krowim lub roślinnym np. ryżowym. Wybór jest bardzo duży, np.: płatki kukurydziane, owsiane, żytnie, orkiszowe, jęczmienne, ryżowe, amarantusowe, różnego rodzaju otręby, muesli i crunchy. Pamiętaj tylko, żeby kupując wszelkiego rodzaju mieszanki płatków z owocami sprawdzać zawartość cukru. Często tego typu smakołyki zawierają go bardzo dużo, co może zrujnować dietetyczne plany. Do płatków oprócz owoców dodawaj orzechy, migdały, siemię lniane, nasiona chia lub babki płesznik, które dostarczą ci dodatkowych substancji odżywczych, takich jak np. kwasy omega-3, błonnik, witaminy i minerały oraz na dłużej zapewnią uczucie sytości. Na śniadanie świetna jest również kasza jaglana ugotowana na mleku z cynamonem i bakaliami. Ponadto doskonałe są różnego rodzaju koktajle i smoothie. Ze świeżych owoców, warzyw, jogurtu, wody kokosowej a nawet natki pietruszki. Smaki możesz komponować w zależności od własnych upodobań. Śniadanie bez chleba wcale nie musi być nudne!

Jak zrobić kanapki bez chleba

Jeżeli jesteś fanem kanapek zamień chleb na pieczywo ryżowe. Nie zawiera glutenu ani konserwantów. Jeden wafel ma nieco ponad 30 kcal. Neutralny smak ryżu doskonale komponuje się ze wszystkimi dodatkami. Jeśli jednak nie przekonują cię te niskokaloryczne kromki, spróbuj ułożyć ulubione składniki kanapek na liściu kapusty pekińskiej, sałaty lub zawinąć je w papier ryżowy. To dosyć niecodzienny pomysł, ale smaczny i przede wszystkim – o wiele mniej tuczący niż chleb.

Sałatki i twarożki zamiast chleba

Kolorowe surówki, sałatki, surowe warzywa czy owoce oraz twarożki z rzodkiewką, ogórkiem i szczypiorkiem doskonale smakują bez chleba. Jeżeli lubisz zupy krem i nie wyobrażasz sobie ich bez grzanek, możesz je zastąpić groszkiem ptysiowym lub upieczoną w piekarniku cieciorką – która równie przyjemnie chrupie.

Pamiętaj, że w momencie, gdy chleb jest nieodłącznym składnikiem twojego jadłospisu nagłe i całkowite wyeliminowanie go na czas diety może zaowocować bardzo szybkim efektem jojo w momencie powrotu do starych nawyków żywieniowych. Dlatego może warto zastanowić się czy nie lepiej jest po prostu ograniczyć jedzenie pieczywa oraz zastąpić biały chleb i bułki pełnoziarnistymi wypiekami. Warto też pamiętać, że pieczywa nie należy jeść wieczorem (po 18:00), ponieważ węglowodany nie spalone szybko, organizm przetwarza nocą w tłuszcz.