Wielkimi krokami zbliża się finał 11. edycji matrymonialnego show „Rolnik szuka żony”. Po zakończeniu najnowszej odsłony produkcji TVP wprowadzi na antenę Telewizyjnej Jedynki zupełnie nowy reality show. W niedzielne wieczory stacja będzie pokazywała program „Żona dla Polaka”. To produkcja o mieszkających w Stanach Zjednoczonych kawalerach, którzy szukają miłości. Dzięki formatowi telewizyjnemu będą mogli wyłonić kandydatki, z którymi spróbują nawiązać relację. Co ciekawe, narratorem „Żony dla Polaka” ma być gwiazdor znany z „M jak miłość”! Decyzja TVP może zaskoczyć.

TVP szykuje nowy reality show na zimę

Niedawno Marta Manowska pokazała zdjęcie z planu świątecznego „Rolnika”, a widzowie nie mogą się doczekać, by wreszcie zobaczyć wielki finał matrymonialnej produkcji TVP. Ostatni odcinek 11. edycji zostanie wyemitowany już w najbliższą niedzielę. Jak się okazuje, fani reality show nie będą mogli narzekać na nudę, bo miesiąc później na antenie Jedynki pojawi się nowy format.

„Żona dla Polaka” pokazuje losy czterech kawalerów polskiego pochodzenia, którzy żyją w Chicago. Mężczyźni mieszkający w Stanach Zjednoczonych tęsknią nie tylko za Polską, ale również – wielką miłością. Wyłonione z castingu kandydatki będą mogły znaleźć wspólny język z bohaterami produkcji. Kobiety będą miały okazję poznać ich rodziny, przyjaciół i codzienność. Pary będą miały szansę przeżyć też romantyczne chwile.

Widzowie oglądający „Żonę dla Polaka” usłyszą znajomy głos. Narratorem w programie został Kacper Kuszewski, czyli serialowy Marek z „M jak miłość”. Debiutujący format TVP będzie miał 11 odcinków. Za produkcję odpowiada Endemol Shine Polska. Włączenie nowego show do zimowej ramówki będzie miało wpływ na inne tytuły.

Ze względu na odświeżoną ofertę „Sanatorium miłości” zostanie przeniesione na wiosnę 2025 roku. Warto przypomnieć, że do tej pory TVP nadawało w niedziele o 20:20 polskie seriale. W ubiegłym roku widzowie oglądali „Zatokę szpiegów”. Nadawana obecnie „Gra z cieniem” zakończy się już 8 grudnia. Do Świąt Bożego Narodzenia oglądający będą mogli zobaczyć filmy.

„Żona dla Polaka” wejdzie na antenę Jedynki już 5 stycznia, w niedzielę o 20:20. Nowy program TVP to adaptacja międzynarodowego formatu „Origins of Love” z katalogu Banijay. Myślicie, że szykuje się hit Telewizji Polskiej, który ma szansę przebić popularność „Rolnik szuka żony”, który dzięki jedenastu sezonom dał szansę wielu poszukującym miłości na jej odnalezienie? To właśnie z tego formatu wywodzą się takie duety jak Bardowscy czy Borysewiczowie, którzy nie tylko dziś tworzą szczęśliwe rodziny ale jednocześnie są cudowną wizytówką programu i dowodem na to, że nawet w telewizji można znaleźć prawdziwą miłość.

