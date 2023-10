Po tym, jak Katarzyna Dowbor straciła pracę w Polsacie, rozpoczęły się spekulacje na temat jej dalszej kariery. Dziennikarka przez dekadę prowadziła "Nasz nowy dom" i widzom trudno było sobie wyobrazić ją w innym programie. Jednak wszystko się zmieniło, gdy rozpoczęła się rewolucja w "Dzień dobry TVN". Internauci byli pewni, że Katarzyna Dowbor zastąpi Małgorzatę Rozenek-Majdan. Wreszcie bliska osoba z otoczenia gwiazdy ujawniła, gdzie będzie pracowała prezenterka telewizyjna.

Katarzyna Dowbor ma już nową posadę. "Bezrobocie Kasi nie trwało zbyt długo"

Na początku lipca Katarzyna Dowbor wróciła i pokazała zdjęcia z planu. Nie ma wątpliwości co do tego, że dziennikarka rozpoczęła już przygodę w nowym miejscu pracy. Do niedawna zastanawialiśmy nad stacją, w której zobaczymy ją od jesieni. Informator zdradził Pudelkowi, że była prowadząca "Nasz nowy dom" szybko znalazła nową pracę.

Instagram @katarzyna_dowbor_official

Bezrobocie Kasi nie trwało zbyt długo. Już podobno znalazła nową posadę w telewizji — przekazała osoba z bliskiego otoczenia dziennikarki.

W ostatnim czasie coraz więcej internautów sądziło, że Katarzyna Dowbor przejdzie do "Dzień dobry TVN". Plotki pojawiły się zaraz po tym, jak Małgorzata Rozenek-Majdan potwierdziła, że nie będzie prowadziła śniadaniówki. Źródło Pudelka poinformowało, że Dowbor wybrała jednak inną stację.

Nie będzie to jednak żaden duży program emitowany na antenie TVN-u. Kasię przygarnęła mała stacja Canal+ Domo, która specjalizuje się w tematyce urządzania wnętrz i porad na temat domów, mieszkań i ogrodów. Odetchnęła z ulgą, że udało jej się zaczepić w nowym miejscu — ujawnił informator.

MAREK KUDELSKI/AGENCJA SE/East News

Ponoć nowy program Katarzyny Dowbor nie będzie tak angażujący jak "Nasz nowy dom". Dzięki temu dziennikarka zajmie się dodatkowymi projektami.

Jeśli wszystko się powiedzie, to nowy program z pewnością będzie wymagał mniejszej dyspozycyjności niż "Nasz Nowy Dom" i pozwoli jej skupić się na dodatkowych "chałturach" i rozwijaniu profili w mediach społecznościowych, do czego bardzo namawiają ją dzieci — dodało źródło.

Czekacie, żeby zobaczyć Katarzynę Dowbor w nowym programie?

Instagram/Katarzyna Dowbor