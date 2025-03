Gwiazdor złamał regulamin Oscarów i opuścił salę. „Co masz na sobie?”

Adam Sandler to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów komediowych w Hollywood. Choć nie miał w tym roku żadnej nominacji, wziął udział w gali wręczenia Oscarów. Nie dość, że przyszedł ubrany w niebieski dres, to jeszcze przeszkodził gospodarzowi imprezy i zaczepił nominowanego Timothee Chalameta. Jak to się skończyło?