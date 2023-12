W środę, 20 grudnia w TVP nie zostały wyemitowane sztandarowy program "Wiadomości". Cały dzień zapowiadano natomiast, że warto czekać na godzinę 19:30. Co wówczas obywatele Polski zobaczyli na szklanym ekranie?

Ta rewolucja wisiała w powietrzu od dłuższego czasu, jednak dopiero we wtorkowy wieczór, 19 grudnia w Polskiej Telewizji wybuchła prawdziwa afera. Wówczas przerwano nadawanie w TVP. Widzowie nie wiedzieli, o co chodzi. Jak się jednak okazało, czarny pasek był dopiero początkiem zmian. W środę, 20 grudnia cały dzień zapowiadano także, że nie obejrzymy wieczornych "Wiadomości" TVP. Co zamiast tego pojawiło się na szklanym ekranie?

Jak się okazuje, głos w sprawie zabrał Marek Czyż, który miał do przekazania ważny komunikat:

Każdy polski obywatel, który finansuje media publiczne, ma prawo żądać od nich rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej informacji. Dlatego proponujemy państw, jak sądzę, uczciwą umowę. Od jutra Wiadomości będą państwu prezentowały fotografie świata i dnia, z wszystkim, co przyniesie. Fotografie, a nie obraz, bo to nie jest to samo. Obraz w tych studiach malowano przez 8 lat, wyłącznie starannie dobranymi barwami i zapewniam państwa, że to się właśnie kończy. Zamiast propagandowej zupy, chcemy państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, ze nie niesie żadnych nachalnych smaków. Obiecuję państwu, że to się właśnie, od teraz, zaczyna. Dziś nie będzie Wiadomości, ale jutro podamy państwu informacyjny program Telewizji Polskiej - niezawodnie o 19:30

usłyszeliśmy.