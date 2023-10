Los pasażerów, którzy zaginęli w łodzi podwodnej Titan śledził cały świat. Niestety w 22. czerwca potwierdzono tragiczne wieści o śmierci wszystkich pasażerów maszyny, która zaginęła na Atlantyku. W drodze na dno, gdzie spoczywa Titanic doszło do katastrofalnej implozji. Materiał o tragedii pasażerów Titana został wyświetlony podczas piątkowego wydania "Faktów", jednak na początku doszło do niezręcznej wpadki. Prowadząca musiała się tłumaczyć.

Wpadka w "Faktach" przed materiałem o tragedii Titana

Piątkowe wydanie "Faktów" zostało poświęcone m. in. tragedii Titana. Jednak zamiast materiału o tragedii łodzi podwodnej, widzowie zobaczyli... reklamę supermarketu, ze znaną wszystkim piosenką ze słowami: "Jak sobota to.... tylko do Lidla". Film szybko stał się viralem w sieci.

Z niekontrolowanej wpadki podczas "Faktów" musiała wytłumaczyć się ich prowadząca. Diana Rudnik od razu zwróciła się do widzów:

Drobne wytłumaczenie dla państwa, podczas prezentacji, początkowej zapowiedzi materiału o implozji, mały błąd techniczny, za który przepraszamy.

Przez ostatnie dni cały świat śledził akcję ratunkową łodzi podwodnej Titan, która zaginęła 18. czerwca na głębinach Oceanu Atlantyckiego. Pasażerowie chcieli spełnić swoje marzenie i odwiedzić wrak Titanica. Niestety wyprawa zakończyła się tragedią.

Mieliśmy do czynienia z katastrofalną implozją - przekazała 22. czerwca amerykańska straż przybrzeżna.

Niestety wszyscy pasażerowie łodzi podwonej Titan zginęli.