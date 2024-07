Biały chleb ma średnio 270 kcal w 100 gramach. Są to kalorie bezwartościowe, ponieważ prawie zupełnie nie dostarczają błonnika, witamin i minerałów. Z wielu powodów białego pieczywa powinny unikać osoby na diecie redukcyjnej, m.in. jest mniej sycące niż chleb żytni razowy.

Biały chleb – produkt przetworzony

Biały chleb produkowany jest z przetworzonej pszenicy. Producenci dbają, by zboże miało, jak najwięcej glutenu (mieszaniny białek), ponieważ dzięki temu pieczywo jest bardziej wyrośnięte i miękkie. Organizm nie jest w stanie przetworzyć aż takich dawek glutenu, przez co u niektórych pojawiają się biegunki, zgaga, ból stawów, stan zapalny skóry. Biały chleb prawie w ogóle nie zawiera witamin i minerałów, za to wzbogacany jest w chemiczne spulchniacze.

Biały chleb – wróg szczupłej sylwetki

Biały chleb jest niemal pozbawiony błonnika. Oczyszczone pieczywo (bez zarodków i otrębów) to źródło węglowodanów prostych, które są odpowiedzialne za skoki glukozy we krwi. W efekcie pomimo chwilowego uczucia sytości, po kilkudziesięciu minutach ponownie zaczynamy odczuwać głód. Biały chleb ma wysoki indeks glikemiczny – 90, dlatego najlepiej zupełnie go wyeliminować z diety.

Biały chleb – źródło soli

Kilogram białego chleba to średnio 19 gramów soli. Trzy kromki chleba pokrywają dzienne zapotrzebowanie na sól (zgodnie z wytycznymi WHO w ciągu doby nie należy przekraczać dawki 5 gramów soli).

Biały chleb zwiększa ryzyko chorób

Regularne jedzenia białego chleba podnosi poziom trójglicerydów, zwiększa ryzyko otyłości, cukrzycy, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, chorób serca.

Biały chleb powinny jeść jedynie osoby, którym lekarz zalecił dietę lekkostrawną.