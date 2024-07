Jak wiadomo, ruszyły prace nad nową edycją "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Niespodziewanie jednak zaczęły pojawiać się pogłoski, jakoby show miało zastąpić "Taniec z Gwiazdami". Widzów ogarnął niepokój! W końcu uzyskaliśmy jasną odpowiedź.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zastąpi "Taniec z Gwiazdami"?

Już za kilka tygodni rozpocznie się niezwykle emocjonujący sezon, pełen seriali, kontynuacji znanych nam show i zupełnie nowych formatów. Niedawno jasne stało się, że widzowie Polsatu ponownie ujrzą na antenie "Taniec z gwiazdami" oraz "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Co ciekawe, nagrania do tego drugiego show właśnie wystartowały.

Choć w składzie jurorskim zaszły drobne zmiany, dotychczas wyglądało na to, że poza tym fani nie powinni spodziewać się większych rewolucji. Założenie to zburzyły nagle doniesienia, jakoby drastycznej zmianie miał ulec dzień emisji "TTBZ". Do tej pory były to piątki o godzinie 20:00, natomiast według nieoficjalnych informacji, od jesieni miałaby to być już niedziela również o 20:00! Oznaczałoby to, że muzyczne show zajmie miejsce "Tańca z Gwiazdami"! Czy tak się rzeczywiście tanie?

Skontaktowaliśmy się z Polsatem, by uzyskać jasną odpowiedź w tej sprawie. Okazało się, że widzowie nie mają powodów do zmartwień, a emisja "TTBZ" pozostaje niezmieniona!

Strasznie to się poniosło. Mam więc już sprostowanie. ''Twoja Twarz Brzmi Znajomo'' pozostaje w swoim piątkowym stałym paśmie - przekazał nam Polsat.

Wygląda więc na to, że i emisja "Tańca z Gwiazdami" pozostanie bez zmian! W tym miejscu warto wspomnieć, że w najnowszej edycji "TTBZ" ujrzymy: Patricię Kazadi, Reni Jusis, Bartka Wronę, Damiana Kreta, Joannę Osydę, Barbarę Wypych, Kubę Szyperskiego oraz Aleksandera Sikorę.

