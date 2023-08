Ciąża Elizy z Warsaw Shore była dla wielu ogromnym zaskoczeniem, a niektórzy sądzili nawet, że to tylko chwyt marketingowy. Kolejne miesiące pokazały jednak, że zarówno ona, jak i Trybson poważnie myślą o przebiegu ciąży i wychowywaniu potomka. Przypomnijmy: Eliza chwali się dużym brzuszkiem. Pokazała zdjęcia ze szkoły rodzenia Termin porodu aspirującej celebrytki był wyznaczony na 1 października, ale Eliza poinformowała na Facebooku, że do rozwiązania nie dojdzie w terminie. Od tamtego czasu minął już prawie tydzień, więc postanowiliśmy skontaktować się z przyszłą mamą. W rozmowie z AfterParty.pl, Eliza wyznaje, że jest obecnie w szpitalu, a lekarze zaczęli już wywoływać u niej bóle porodowe. Możliwe, że dziewczyna urodzi jeszcze dziś. Przez ten ostatni miesiąc było mi bardzo ciężko się poruszać z powodu ogromnego brzucha, opuchniętych nóg, braku humory - nie miałam kompletnie na nic ochoty. Oczekiwanie na przyjście dziecka już pod koniec ciąży bardzo męczy psychicznie, wszyscy wyprowadzali mnie z równowagi - ciągłe pytania od rodziny, znajomych, zadawane notorycznie "kiedy będziesz rodziła", choć przecież ja sama nie mogę się już doczekać. Teraz jestem już w szpitalu, powoli wywołują mi poród i to oczekiwanie kiedy się zacznie jest przestraszne. Chciałabym, żeby bóle same przyszły i nie trzeba było ich wywołać, ale nic już nie poradzę. Samego porodu boję się mega, ale wolę o nim nie myśleć, żeby się nie stresować - wyznaje w rozmowie z nami Eliza. W domu wszystko jest już gotowe na przyjęcie młodej mamy i dziecka - zadbał o to Trybson. W domu Paweł już rozłożył łóżeczko, półeczki z ubrankami są gotowe, a jeszcze pewnie z mamą zrobią generalne porządki podczas mojej nieobecności. Wszyscy się już nie mogą doczekać, a dzidzi jest tak dobrze u mamy w brzuszku, że nie chce...