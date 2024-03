Roksana Węgiel nie może narzekać na nudę. Ten rok obfituje w zawodowe wyzwania, a grafik młodej wokalistki jest wypełniony po brzegi. Piosenkarka codziennie przygotowuje się do kolejnych zmagań w "Tańcu z Gwiazdami", a teraz przed nią nowe wydarzenie. To wszystko stanie się w Wielki Piątek!

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" znika z anteny

Roksana Węgiel, Justyna Steczkowska czy Kamil Bednarek to tylko część nazwisk, które pojawią się na religijnym widowisku w Polsacie. W Wielki Piątek odbędzie się wydarzenie "Pasja. Misterium Męki Pańskiej”, na którym zaśpiewają największe gwiazdy polskiej sceny. Z racji tak wyjątkowego czasu, jakim są święta, stacja zdecydowała się na transmisję koncertu zamiast kolejnego odcinka programu "Twoja twarz brzmi znajomo", który został przesunięty na kolejny tydzień.

Widowisko w reżyserii Haliny Przebindy będzie miało strukturę drogi krzyżowej, której narratorem, czytającym w każdej scenie rozważanie, będzie aktor Adam Woronowicz. Przebinda wraz z Janem Mrowcem odpowiadała też za scenariusz wydarzenia. - podają Wirtualne Media.

Wychodzi na to, że Roksana Węgiel nie zwalnia tempa. Poza obowiązkami wokalnymi w tym tygodniu w programie "Taniec z Gwiazdami" zmierzy się z jednym z tańców latynoamerykańskich, które są uznawane za trudniejsze dla amatorów. Fani na pewno czekają na sensualną rumbę w wykonaniu Roxie i Michała. Warto przypomnieć, że ten taniec prezentowała w czwartym odcinku Dagmara Kaźmierska, która zachwyciła widzów.

Co ciekawe, "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to nie jedyny format, który zniknie z anteny na czas świąt. Produkcja "Drag me out" również podjęła taką decyzję, jednak tutaj zamiast show odbędzie się mecz, który Polacy muszą wygrać jeśli chcą pojechać na Mistrzostwa Europy! Jednak najbardziej może dziwić fakt, że osoby z produkcji "Tańca z Gwiazdami" postanowiły, że taneczne show odbędzie się, mimo emisji w świąteczną niedzielę - ta standardowo o 20:00.

Będziecie oglądać koncert na Polsacie w Wielki Piątek?

