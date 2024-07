Autosugestia pozwala na podniesienie poczucia własnej wartości, zbudowanie wewnętrznej motywacji i zmianę nastawienia wobec różnych wydarzeń życiowych.

Reklama

Sportowcy stosują wizualizacyjną formę autosugestii: często wyobrażają sobie, że wykonują jakieś ćwiczenie z sukcesem. Autosugestia stosowana odpowiednio długo przynosi duże efekty.

Na czym polega autosugestia?

Autosugestia polega na powtarzaniu wielokrotnie afirmacji, co wpływa na podniesienie poczucia własnej wartości. W psychologii afirmacja to pozytywne twierdzenie, które oddziałuje na poziom samoakceptacji. Afirmacją jest na przykład stwierdzenie: „jestem mądry”, „rozwiążę ten problem”.

Afirmację stosujemy często nieświadomie

Afirmacja pomaga przezwyciężyć przekonania, które ograniczają daną osobę. Powtarza się wzorce, które mają służyć osiągnięciu celu. W pewnym sensie poprzez afirmację programujemy własny mózg na sukces. Podstawowym działaniem afirmacji jest przełamanie niechęci do działania. Często zdarza się, że stojąc przed trudnym wyzwaniem człowiek czuje się sparaliżowany. Ma wrażenie, że sobie nie poradzi, nie podejmuje więc żadnych działań. Faktycznie, nie wiedząc o tym, nieświadomie stosuje także autosugestię – tyle, że wmawia sobie, że rozwiązanie problemu jest poza jego zasięgiem. Zmiana tego nastawienia i afirmacja pozytywna pozwala przynajmniej zacząć działania, które poprawią sytuację.

Zobacz także

Sugeruj sobie tylko rzeczy pozytywne

Dokonując afirmacji, należy unikać słowa „nie” (zamiast „nie jestem głupi” warto powtarzać „jestem mądry”). Afirmacje z przeczeniami są mniej skuteczne, bo podświadomość potrzebuje więcej czasu, by je przyswoić. Negatywne afirmacje skupiają uwagę na złej stronie rzeczy, wpływają szkodliwie na płaszczyznę emocjonalną człowieka. Warto zatem poszukiwać pozytywnych odpowiedników negatywnych cech, które mają zostać zwalczone, na przykład dla lenistwa afirmacją będzie: „jestem pracowity”.

Jak praktykować?

Autosugestie najlepiej praktykować, gdy podświadomość jest bardziej chłonna. Można zatem powtarzać afirmacje (co najmniej 40 razy) przed snem i tuż po przebudzeniu. Aby nie skupiać się na liczeniu, a na treści autosugestii, warto wykorzystać sznur 40 koralików. By podświadomość przyjęła sugestię, musi minąć przynajmniej miesiąc. Na raz należy powtarzać tylko jedną sugestię, bo dodawanie kolejnych, skutkuje wydłużeniem czasu oczekiwania na sukces albo porażkę. Można wskazać płaszczyznę podstawową: „ja jestem…”, perspektywę drugiej osoby: „ty jesteś…” i perspektywę grupy: „on jest…”.

Jak ćwiczyć autosugestię?

Autosugestię można ćwiczyć, powtarzając afirmację na głos lub w myślach. Głos powinien brzmieć pewnie i przekonująco. W swoim otoczeniu można rozwiesić kartki, na których wcześniej zostały zapisane słowa afirmacji. Można je włożyć do portfela albo nagrać na dyktafon i odsłuchiwać w wolnych chwilach. W czasie afirmacji warto używać kilku płaszczyzn, tym sposobem można zwiększyć jej skuteczność. Można wyobrażać sobie, że inne osoby mówią daną afirmację. To szczególnie ważne w przypadku osób, które nie są pewne siebie i są podatne na sugestie otoczenia.

Aby wzmocnić afirmację, warto stosować wyolbrzymienia lub porównania, na przykład: „jestem bardzo atrakcyjna” zamiast „jestem atrakcyjna”. Należy posługiwać się konkretami, nie wystarczy powtarzać sobie „jestem odważna”, lepiej będzie powielać afirmację brzmiącą tak: „w kontaktach z klientami w firmie jestem pewna siebie i dominuję”.

Czy autosugestie działają?

Według socjologów Polacy stosują afirmację, by dostosować się do otoczenia, nie po to, by coś zmienić. Wynika to z niskiego poczucia własnej wartości w obliczu konieczności bycia pewnym siebie. Autosugestia ma służyć łagodzeniu powstałego w ten sposób napięcia. Ludzie szukają pomocy w sobie, gdyż relacje międzyludzkie są osłabione. Nie potwierdzono naukowo, że afirmacje faktycznie wpływają na zmiany w życiu człowieka. Zdaniem psychologów do tego potrzebna jest terapia. W 2010 roku magazyn „Psychological Science” opublikował wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Waterloo i New Brunswick na temat afirmacji. Okazuje się, że mogą one zaszkodzić osobom, które mają niską samoocenę. W ich przypadku autosugestia prowadzi do frustracji i pogorszenia nastroju.