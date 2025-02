O Paulinie Smaszcz jest ostatnio głośno – jej mocne wypowiedzi budzą kontrowersje, a konflikty medialne nie są jej obce. W ostatnim odcinku "Królowej przetrwania" Smaszcz w niewybredny sposób wypowiedziała się o koleżance z programu, Kasi Nast. Ku zaskoczeniu widzów, Nast nie ma do niej żalu i zdecydowała się na wybaczenie.

Niewybredny komentarz Pauliny Smaszcz o Kasi Nast w "Królowej przetrwania"

Program "Królowa przetrwania" okazał się dla uczestników prawdziwym testem charakteru. Oprócz trudnych warunków w tajlandzkiej dżungli doszły także konflikty między uczestniczkami. Jednym z głośniejszych starć była konfrontacja Pauliny Smaszcz z Kasią Nast. W ostatnim odcinku "Królowej przetrwania" Smaszcz w niewybredny sposób skomentowała Kasię Nast, sugerując, że mogłaby założyć portal o obraźliwej nazwie.

Kasia mogłaby otworzyć: www.p*********a.pl - oznajmiła na wizji.

Wszystko zaczęło się od rozmowy, w której Nast opowiadała o swoich doświadczeniach z rytuałami Kambo i ayahuaski. Dziennikarka podważała jej poglądy, dopytując, czy zdaje sobie sprawę z ryzyka i czy ma odpowiednie wykształcenie, by mówić o medycynie roślinnej. Do dyskusji włączyła się Agnieszka Kotońska, podkreślając różnice między Nast a Smaszcz. Choć momentami rozmowa miała humorystyczny ton, Paulina nie powstrzymała się od uszczypliwości.

Kasia Nast wybacza Paulinie Smaszcz

Wielu spodziewało się, że Nast odpowie ostrą ripostą lub zbojkotuje Smaszcz w mediach społecznościowych. Tymczasem jej reakcja była zupełnie inna. Kasia Nast postanowiła skontaktować się z Pauliną poza kamerami, by osobiście wyjaśnić sytuację.

Ja mam dosyć specyficzne podejście do różnych rzeczy, tak jak pewnie wiecie i zauważyliście. Absolutnie nie mam tak, że jest mi przykro z tego powodu. Ja z Pauliną mam cudowny kontakt. Też rozmawiałyśmy a propos tego, co ona mówiła, a propos tego portalu 'pier***nięta.pl'. - oznajmiła influencerka w rozmowie z 'Pudelkiem'.

Nast zdradziła, że rozmowa o kontrowersyjnym komentarzu Smaszcz wynikła podczas jednego z podcastów, dlatego postanowiła wyjaśnić sprawę bezpośrednio.

Ja generalnie jestem osobą, która żyje bardzo mocno w swojej prawdzie, więc skontaktowałam się z Paulą i mówię: 'Paula, chciałam cię zapytać o taką i taką rzecz'. I my sobie totalnie przepięknie to wszystko wyjaśniłyśmy, więc nie mamy żadnego żalu do siebie - oznajmiła.

To jest tak, że jesteśmy w pełnym przepływie, są różne sytuacje, więc nie noszę w sobie absolutnie żadnego żalu ani żadnej zadry, tylko mam w sobie spokój, harmonię, miłość do tego, że możemy być inni i możemy mieć różne podejście do różnych tematów - dodała

Kasia Nast na sam koniec podkreśliła, że właśnie na tym polega "piękno tego świata".

Wydaje mi się, że na tym polega piękno tego świata, że ten świat przyjmuje tę inność. Gdybyśmy byli wszyscy tacy sami i mieli dokładnie takie samo podejście i takie samo zdanie, to przecież by było tak nudno - podkreśliła Nast w rozmowie z 'Pudelkiem'.

Na czym polega program "Królowa przetrwania"?

"Królowa Przetrwania" to polski program telewizyjny typu reality show, w którym celebrytki i znane osobistości zmagają się z ekstremalnymi warunkami w tropikalnym środowisku. Uczestniczki zostają przeniesione do odległego i dzikiego miejsca, często wyspy, gdzie muszą samodzielnie radzić sobie z zadaniami, które sprawdzają ich umiejętności przetrwania. Celem programu jest przetrwanie w wymagających warunkach, bez luksusów i udogodnień, do których uczestniczki są przyzwyczajone na co dzień.

