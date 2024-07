Coaching rodzicielski (ang. parent coaching) to współpraca pomiędzy rodzicem a trenerem (coachem), forma poradnictwa psychologicznego. Coaching rodzicielski jest pomocą zarówno dla osób, które planują potomstwo, jak i już mających dzieci.

Rodzice szukają wsparcia coacha, kiedy np. nie wiedzą, jak zachować się w sytuacji, gdy dziecko przeklina lub jak przekazać dziecku wiadomość o śmierci bliskiej osoby. Celem coachingu rodzicielskiego jest wyposażenie rodziców w narzędzia, które mają im umożliwić optymalne wykorzystanie potencjału, jaki tkwi w rodzinie.

Coaching rodzicielski – struktura

Coaching rodzicielski może mieć formę indywidualnych spotkań lub pracy grupowej. W drugim przypadku w coachingu może wziąć udział maksymalnie 12 osób. Cena za jedną sesję to średnio 150 złotych. Na coaching rodzicielski składa się około 7-12 spotkań.

Coaching rodzicielski – tematyka

Coaching rodzicielski jest odpowiedzią na indywidualne problemy wychowawcze, np. co robić kiedy obydwoje rodzice pracują, jak często można zostawiać dziecko u dziadków, jak rozpoznać, czy dziecko ma ADHD. Dokładną tematykę coachingu rodzicielskiego ustala się na podstawie oczekiwań rodziców, którzy formułują swoje potrzeby na pierwszym spotkaniu. Wykorzystywane są różne narzędzia, np. filmy, rysunki. Popularną metodą pracy jest drama – wchodzenie w rolę, co umożliwia doświadczenie omawianych sytuacji. Z coachingu rodzicielskiego szczególnie chętnie korzystają rodzice, którzy odkładali rodzicielstwo na moment, w którym będą gotowi zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do rozwoju. Wychowanie jest dla nich wyzwaniem, chcą poszerzać wiedzę z psychologii rozwoju dziecka ponieważ zdają sobie sprawę, że to między innymi od sposobu postępowania z synem lub córką zależy to, jakim będzie człowiekiem.

