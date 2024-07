Niska samoocena to efekt uzależniania własnego poczucia wartości od opinii innych ludzi. Takie postrzeganie samego siebie jest autodestrukcyjne – blokuje możliwość rozwoju osobistego i czyni człowieka niesamodzielnym. Aby zmienić nastawienie, wystarczy spojrzeć na siebie z innej perspektywy.

Niska samoocena – jak ją rozpoznać?

Niska samoocena to problem, z którym zmagają się nie tylko ludzie nieśmiali, trzymający się na uboczu, ale także ci, którzy za wszelką chcą zwrócić na siebie uwagę. Źródeł zaniżonego poczucia własnej wartości można szukać już we wczesnym dzieciństwie. Błędy wychowawcze, takie jak stawianie dziecku poprzeczki zbyt wysoko i ciągłe porównywanie go z rówieśnikami, sprawiają, że już od najmłodszych lat zaczynamy uzależniać swoją wartość od tego, co sądzą o nas inni. Postrzegania siebie przez pryzmat opinii otoczenia nie należy jednak mylić z umiejętnością konstruktywnej samokrytyki, która nie ma nic wspólnego z niską samooceną. Ludzie z zaniżonym poczuciem własnej wartości przejawiają tendencję do uogólnień – powtarzają: „nigdy nic mi się nie udaje”. Takie podejście do życia sprawia, że to, co sobie wmawiamy staje się faktem. Brak wiary w siebie i we własne możliwości zatrzymuje rozwój człowieka w martwym punkcie, z którego nie da się wyjść bez podjęcia konkretnych działań.

Niska samoocena – co robić?

Uświadomienie sobie problemu z zaniżonym poczuciem własnej wartości to już połowa sukcesu. Wielu ludzi tkwi w stagnacji przez wiele lat, a przecież żeby sobie pomóc, wystarczy tylko chcieć.

Odkryj swoje zalety

Każdy ma swoje mocne strony, lecz nie każdy zdaje sobie z nich sprawę. Przejawiamy skłonność to skupiania się na tym, co negatywne, przez co umykają nam pozytywy. Spróbuj wskazać:

2 cechy, z których jesteś dumny,

2 umiejętności, które opanowałeś do perfekcji,

2 trudne sytuacje życiowe, z których wyszedłeś obronną ręką.

Przekonasz się, że wady wcale nie są tym, co w tobie dominuje.

Przestań dzielić wszystko na czarne i białe

Teraz, kiedy już wyraźnie widzisz nie tylko swoje wady, ale i zalety, zastanów się, czy jest jakikolwiek sens porównywania się do innych. Każdy ma w sobie coś, czym może się pochwalić, ale z drugiej strony także ułomności, które chciałby ukryć. Wszystko to składa się na niepowtarzalność człowieka, którego wartość – mimo wszelkich wad – jest zawsze taka sama.

Przyjmuj nie tylko krytykę, ale i komplementy

W naszej kulturze przyjęła się zasada zaprzeczania komplementom. Robimy to mechanicznie, nie zdając sobie sprawy, że to podkopuje poczucie własnej wartości. Kiedy ktoś powie ci coś miłego, po prostu podziękuj. Za krytykę także, bo to dla ciebie sygnał do zastanowienia się nad swoim postępowaniem. Pamiętaj jednak, że krytyka nie zawsze jest konstruktywna, zwłaszcza ze strony osób, które jej nadużywają.

Skoncentruj się na swoich życiowych celach

Ciągłe spełnianie oczekiwań innych doprowadza do zatracenia własnej indywidualności, która jest przecież podstawą do wyznaczenia sobie osobistych życiowych celów. Odpowiedz sobie na pytanie, do czego w życiu dążysz i po prostu zacznij to robić. Dzięki temu nauczysz się mówić „nie” i samodzielnie podejmować decyzje.