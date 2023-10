W jednym z odcinków programu "W kontrze" w TVP Info w roli ekspertki od Izraela pojawiła się Małgorzata Zarinah. Nic Wam to nazwisko nie mówi? Okazuje się, że prywatnie to siostra Macieja Kurzajewskiego, jednego z najpopularniejszych polskich dziennikarzy. Na antenie TVP opowiadała m.in. o wycieczkach do Izralea i swojej wierze. Zobaczcie, jak wygląda!

Tak wygląda siostra Macieja Kurzajewskiego. Podobni?

Małgorzata Kurzajewska-Zarinah pojawiła się w programie TVP Info "W kontrze", gdzie w roli ekspertki opowiadała o Izraelu. Prowadzący programu przedstawili siostrę Macieja Kurzajewskiego jako "wieczną Beduinkę". Warto wspomnieć, że Małgorzata Kurzajewska-Zarinah, pełniąc rolę przewodniczki wypraw po Ziemi Świętej, poznała także swojego obecnego męża, który jest Izraelczykiem, a także licencjonowanym pilotem wycieczek.

Podobna do znanego brata? Niewątpliwie przed kamerą siostra Macieja Kurzajewskiego czuła się dosyć swobodnie.

Małgorzata Kurzajewska-Zarinah podzieliła się z widzami TVP Info nie tylko rekomendacjami miejsc wartych zwiedzenia, ale także dotknęła tematu wiary.

- Jesteśmy stworzeni na korzeniach chrześcijańskich i od tego się nie odetniemy (...). Ziemia Święta jest miejscem, w którym dopełniają się cztery ewangelie kanoniczne - perorowała siostra Macieja Kurzajewskiego.

Jak oceniacie jej występ w roli telewizyjnej ekspertki? Wcześniej Małgorzata pojawiała się także w Polsat News.

