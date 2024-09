Tancerka, businesswoman, była prowadząca "Tańca z gwiazdami", a teraz... aktorka! O Izabeli Janachowskiej znów jest głośno, a to za sprawą jej roli w hitowej produkcji Polsatu. Jak się okazało, gwiazdę zobaczymy w uwielbianym przez Polaków serialu "Pierwsza miłość"! W jaką rolę wcieli się Izabela Janachowska? Wiemy!

Izabela Janachowska w serialu "Pierwsza miłość"

Serial "Pierwsza miłość" w tym roku świętuje swoje 20-lecie na antenie Polsatu. Z tej okazji producenci przygotowali szereg niespodzianek dla fanów serialu. Dopiero co było głośno o ślubie Kaliny (Magdalena Wieczorek) i Oskara (Filip Gurłacz) we włoskim Como, a teraz kolejna para szykuje się, by stanąć na ślubnym kobiercu! Chodzi oczywiście o Dominikę (Aneta Zając) i Emila (Łukasz Garlicki). Co więcej, do obsady serialu dołączy też Izabela Janachowska! Jak widać, emocji będzie co niemiara!

Izabelę Janachowską zobaczymy w 3850 odcinku „Pierwszej miłości”, którego emisja zaplanowana jest na 12 września 2024 roku. Gwiazda wystąpi w roli samej siebie, czyli ekspertki ślubnej. To właśnie ona pomoże Dominice i Emilowi w przygotowaniach do ślubu.

Będziecie oglądać odcinek "Pierwszej miłości", w którym zobaczymy Izabelę Janachowską? Znając jej wielki, artystyczny talent z pewnością świetnie spisze się w roli aktorki!

