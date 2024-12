To kolejne trudne święta dla Sylwii Peretti. Tuż przed poświęcała swój czas by pomagać potrzebującym w ramach akcji Paczka Peretki i kontynuować to, co zaczęła wraz z synem Patrykiem. W dzień Wigilii Bożego Narodzenia opublikowała w sieci poruszający wpis:

Wiem, że widzisz... Synek.

Sylwia Peretti wspomina syna w Wigilię

Minął już ponad rok od tragicznej śmierci syna Sylwii Peretti. Patryk Peretti wraz z trzema kolegami zginęli w tragicznym wypadku na Moście Dębnickim w Krakowie w lipcu 2023 roku. To tragedia, z którą kochająca matka nie pogodzi się nigdy. Grób syna Sylwii Peretti znajduje się z Krakowie. "Królowa życia" publikuje w sieci wpisy, w których zwraca się do ukochanego syna. Nie inaczej było dziś, w tak wyjątkowym dniu jak Wigilia Bożego Narodzenia, Sylwia Peretti napisała:

Dziś Wigilia Bożego Narodzenia. Tak bardzo chciałabym Wam życzyć, abyście nigdy nie zaznali koszmaru, z jakim zmagam się ja, aby nigdy w Waszym domu nie zabrakło życia, aby w Was go nie zabrakło. Aby wszystkie miejsca przy stole były zajęte. Życzę Wam, byście się kochali i doceniali każdą wspólną chwilę.

W dalszej części wpisu Sylwia Peretti nawiązała do swojej bożonarodzeniowej akcji, którą początkowo prowadziła wraz z synem, a dziś kontynuuje tę piękną tradycję ku jego pamięci oraz z potrzeby serca.

Paczka Peretki - dała mi możliwość poznawania wielu wspaniałych ludzi, którzy na zawsze pozostaną w moim sercu.Dzielę się z Wami ostatnimi już wspomnieniami z tegorocznej akcji.

Jednak to co wydarzyło się na końcu filmu, porusza do łez. Sylwia Peretti mówi o piosence "Chcę tu zostać" zespołu Farba, a w tle pokazane są wzruszające urywki z archiwum, które ukazują Patryka Peretti podczas akcji Paczka Peretti:

Na końcu filmiku urywek piosenki, którą zagrał i zaśpiewał dla mnie Szymon. Nie byłam w stanie, wysłuchać jej do końca...

Internauci nie kryją wzruszenia pod postem gwiazdy TTV:

Widać że na twarzy uśmiech ale niestety w sercu pustka, dużo siły i mimo wszystko niech te święta będą piękne

Kochana Pani Sylwio jest pani Aniołem sprawiała pani tyle radości tą paczką . Spokojnych świąt dla Pani jestem z panią całym sercem

Życzę Panu dużo spokoju, tak po prostu spokoju

Przytulam CIę mocno

Pani Sylwio przede wszystkim dużo siły. Mimo wszystko życzę Wesołych świąt

Płaczę. Tak bardzo mooocno cię tuuulę kochana. Żebyś jeszcze kiedyś potrafiła się tak pięknie uśmiechać jak wtedy - komentowali.