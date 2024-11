Ania i Jakub znaleźli miłość w 10. edycji „Rolnik szuka żony", choć ich związek początkowo budził kontrowersje, a rolniczka ostatecznie sama nie była przekonana, jak potoczą się ich losy, to udało im się stworzyć stały związek i doczekali się nawet narodzin synka, który ma już pół roku. Ania i Jakub w przyszłości planują ślub i wygląda na to, że to kolejna para, która dołączyła do wielkiej rolnikowej rodziny. Ania z "Rolnik szuka żony" w ostatnim czasie poświęca swój czas synkowi, a jak jest z Jakubem? Jak wiadomo, jest dosyć zajęty prowadzeniem dwóch pubów i pomaganiem Ani.

Ania z „Rolnik szuka żony" zdradza, jakim ojcem jest Jakub

Uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" jeszcze długo po zakończeniu przygody z programem cieszą się ogromną popularnością, a często sami za pomocą mediów społecznościowych zdradzają, co słychać w ich życiu prywatnym. Do najpopularniejszych par, które znalazły miłość w randkowym hicie Jedynki należą m.in. Anna i Grzegorz Bardowscy, Marta Paszkin i Paweł Bodzianny czy Agnieszka i Robert Filochowscy. Do tego grona w 10. edycji "Rolnika" dołączyli Ania i Jakub. Para już powoli planuje swój ślub, a tymczasem obecnie skupiają się na wychowaniu Dariusza. A jakim ojcem jest Kuba?

Kuba jest bardzo dobrym ojcem, Kuba w ogóle kocha dzieci, nie tylko swoje, ale też inne. Ma naprawdę podejście do dzieci i dzieci go bardzo lubią, uwielbiają go. powiedziała wprost Ania Derbiszewska z 'Rolnika'

Anna podkreśla, że w natłoku codziennych zajęć Jakub zawsze stara się poświęcić trochę czasu synowi i bez problemu zostaje z nim, kiedy ona potrzebuje czasu dla siebie:

Ojcem dla Darka jest wspaniałym. Ja się rozpływam, jak widzę, jak bawi się z synkiem, jak gra z nim na pianinie. (...) Kuba zawsze stara się spędzić z nim sporo czasu, pomóc mi, jak potrzebuję wyjść z domu i zostanie z dzieckiem. dodała rolniczka.

Koniecznie obejrzycie całą rozmowę z Anną na temat pierwszych miesięcy z Darkiem...

Ania i Jakub są jedną z par, które zobaczymy w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", który zostanie wyemitowany 25 grudnia.

Instagram @aniaderbiszewska