Premiera zwiastuna Shrek 5 miała być długo wyczekiwanym momentem dla miłośników kultowej serii. Jednak zamiast ekscytacji, wielu fanów zareagowało oburzeniem. Nowy wygląd głównego bohatera oraz zmiany w animacji wywołały burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych.

Shrek jak Smerf? Krytyka nowego stylu animacji

Na YouTube pojawiła się już oficjalna zapowiedź Shreka 5, ale reakcje fanów dalekie są od entuzjazmu. Najczęściej pojawiającym się zarzutem jest zmiana stylistyki animacji – DreamWorks odeszło od klasycznego wyglądu postaci na rzecz bardziej wygładzonej, stylizowanej grafiki. Wielu internautów porównuje nowy styl do kontrowersyjnego designu Sonic the Hedgehog sprzed jego premiery w 2020 roku. Niektórzy twierdzą nawet, że Shrek przypomina teraz... Smerfa, co spotkało się z ostrą krytyką wiernych fanów serii.

Mimo kontrowersji twórcy zapewniają, że duch Shreka pozostaje nienaruszony. Do swoich ról powracają Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Osioł) oraz Cameron Diaz (Fiona). Nowością w obsadzie jest Zendaya, która użyczy głosu córce Shreka i Fiony. Czy nowa postać wniesie świeżość do serii i uspokoi niezadowolonych fanów? Tego jeszcze nie wiadomo.

Shrek 5 i fala krytycznych komentarzy

Po premierze zwiastuna wielu fanów stwierdziło, że nowy film nie oddaje klimatu poprzednich części. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne głosy niezadowolenia:

Jak zobaczyłem zapowiedź Shreka 5, myślałem, że to żart. A jednak to prawda.

Obejrzałem teaser i mam nadzieję, że to zmienią. Wiem, że animacje się rozwijają, ale ten styl po prostu nie pasuje do Shreka. Może to dlatego, że przez lata przywiązałem się do klasycznego wyglądu.

Modele postaci są dziwne, ale można się do nich przyzwyczaić. To, że Shrek idzie z duchem czasu, jest w porządku – ale nie w taki sposób, że nagle pojawiają się TikTok, YouTube i inne współczesne trendy. Całe to ‘memowanie’ wydaje się żenujące - grzmią fani.

Nie brakuje jednak również pozytywnych uwag. Część fanów chwali wygląd Felicji – córki Shreka i Fiony – choć wyrażają obawy, by jej postać oraz jej bracia nie zostali przedstawieni jako stereotypowi nastolatkowie uzależnieni od technologii.

Data premiery "Shreka 5" i oczekiwania

Shrek 5 ma trafić do kin 23 grudnia 2026 roku. Reżyserami filmu są Walt Dohrn i Brad Ableson, a fabuła nadal pozostaje tajemnicą. Mimo kontrowersji film wzbudza ogromne zainteresowanie, a fani liczą na to, że ostateczna wersja animacji spełni ich oczekiwania.

Pojawiają się również spekulacje, czy DreamWorks zdecyduje się na poprawki w wyglądzie postaci – podobnie jak Paramount Pictures w przypadku wspomnianego wcześniej Sonica. Ostateczne decyzje w tej sprawie mogą mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu filmu w box office.

Jedno jest pewne – przygody zielonego ogra nadal budzą wielkie emocje. Czy Shrek 5 sprosta oczekiwaniom fanów? Odpowiedź poznamy dopiero w dniu premiery.

Kim jest Shrek?

Shrek to postać, która na stałe zapisała się w popkulturze jako nietypowy bohater bajek. Zielony ogr, który zadebiutował w 2001 roku w animacji DreamWorks, zyskał sławę dzięki swojemu humorowi, niekonwencjonalnemu podejściu do życia i niezwykłemu urokowi. Wbrew utartym schematom, Shrek nie jest typowym księciem z bajki – mieszka na bagnach, unika ludzi i początkowo nie szuka przygód. Jednak jego historia pełna jest emocji, humoru i wartościowych lekcji o przyjaźni, miłości i akceptacji siebie. Popularność serii sprawiła, że Shrek stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów animacji na świecie.

