Agata i Wojciech Sawiccy przez lata prowadzili bloga "Life on Wheelz" związanego z życiem osób z niepełnosprawnością. Para dwa lata temu podjęła decyzję o ślubie, jednak do sieci trafiło oświadczenie, w którym małżonkowie poinformowali o rozstaniu.

Ta informacja może być dla was szokiem. Ale nie chcieliśmy już dłużej z nią zwlekać

Wojciech Sawicki, bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych influencerów, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne'a i porusza się na wózku. Influencer wraz z żoną Agatą prowadził bloga "Life on Wheelz", gdzie odczarowywali stereotypy związane z życiem osób z niepełnosprawnością. Para na swoim blogu opowiadała o swojej codzienności, a w 2022 roku do sieci trafiły kadry z ich ślubu. Niestety, 4 sierpnia, małżonkowie ogłosili, że podjęli decyzję o rozstaniu.

Po sześciu latach bycia razem postanowiliśmy się rozstać. To był piękny czas, który miał na nas wielki wpływ. Połączyła nas niesamowita, bezinteresowna miłość. Mamy poczucie, że wychodzimy z tego związku jako lepsi, bardziej świadomi ludzie. Wynieśliśmy z tej intensywnej i magicznej relacji wiele dobrego.

Małżonkowie przyznali, że od jakiegoś czasu ich uczucie wygasło i przez wiele miesięcy próbowali zażegnać ten kryzys, jednak im się nie udało.

Jednak od pewnego czasu czujemy, że nasze uczucie wygasło. To bolesne, bo naprawdę o nie walczyliśmy. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy zażegnać kryzys. Nie udało się. Nie potrafimy już dłużej walczyć, jesteśmy zmęczeni psychicznie i fizycznie. Umarło w nas życie.

Influencerzy podkreślili, że rozstają się w dobrych stosunkach i nie czują do siebie niechęci.

Rozchodzimy się w dobrych stosunkach, nie czujemy do siebie niechęci. Do końca życia pozostaniemy przyjaciółmi, którzy będą trzymać za siebie kciuki. A przynajmniej bardzo byśmy tego chcieli.

Agata i Wojtek zapewnili, że będą dalej prowadzić wspólnie bloga "Life on Wheelz".

Planujemy dalej prowadzić Life On Wheelz, bo to nasz projekt życia, który uczy, pomaga, zmienia myślenie o niepełnosprawności wielu ludzi. Gdybyśmy się nie poznali, LoW nigdy by nie powstało.

- zapowiedzieli.