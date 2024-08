Małgorzata Rozenek właśnie musi zmierzyć się z ciężkim rozstaniem. Jej najstarszy syn postanowił opuścić dom rodzinny i wyjechać na studia. Choć Staś jest szczęśliwy, jego mama od kilku dni walczy z łzami w oczach. To bardzo ciężka chwila dla celebrytki!

Małgorzata Rozenek żegna się z najstarszym synem

Małgorzata Rozenek-Majdan często relacjonuje swoje życie w social mediach. Niedawno pokazała fanom, jak bawi się na urodzinach polskiego miliardera, a innym razem wstawiła rodzinne zdjęcie ze swoim najmłodszym synkiem Heniem. Niestety, bycie mamą to nie tylko blaski, ale również cienie. Jakiś czas temu syn Małgorzaty Rozenek-Majdan postanowił wyjechać do Stanów Zjednoczonych na obóz, a już teraz najstarsze dziecko wyprowadza się z domu rodzinnego. Małgorzata Rozenek- Majdan bardzo to przeżywa i relacjonuje swoim fanom przebieg wydarzeń. Okazuje się, że Staś będzie studiował zagranicą i początkowo chciał wyprowadzić się aż do Kanady, jednak Małgosi udało się zatrzymać syna w Europie.

Na najnowszych InstaStory Rozenek widać, jak cała rodzina pakuje kartony z rzeczami Stasia i zaprowadza je do samochodu. Okazuje się, że Majdany osobiście zawiozą syna do nowego miejsca, co zajmie im dużo czasu. W swojej relacji Małgosia przyznała, że 18-latek jest przeszczęśliwy, ale ona czuje smutek.

My po krótkiej przerwie znowu jesteśmy za kierownicą. (...) Jedziemy zawieść Staśka na studia, więc znowu kilka dni będziemy w trasie, ale nie dało się tego zrobić inaczej niż samochodem, bo jesteśmy zapakowani po brzegi, łącznie ze Staśka rowerem. Ta podróż jest taka trochę mniej przyjemna niż te wakacyjne, ale no taka kolej rzeczy, tak się dzieje. Dzieci dorastają. Ja tylko się cieszę strasznie, że mam jeszcze tego małego Henia i tego Tadka, bo faktycznie no jest coś takiego smutnego, nawet bardzo smutnego, ale ja nie mogę o tym mówić, bo zaraz będę płakać. Już płaczę od wczoraj non stop. (...) Pocieszam się tym, że są samoloty. (...) Mój mąż też nie tryska humorem - wyznała Małgosia.

Miejmy nadzieję, że dla Staśka będzie to wspaniały czas, pełen przygód i rozwoju osobistego.

Śledzicie Małgorzatę Rozenek w social mediach?

