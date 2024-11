Byli najlepiej rokującą parą 11. "Rolnik szuka żony". Okazuje się, że związek Wiktorii i Adam to już przeszłość.

Reklama

Być może był to chwilowy, jakiś tam napad euforii - tak podsumował relacją z Wiktorią Adam.

Rolniczka nie ukrywała, że postawiła wszystko na jedną kartę i uwierzyła, że Adam może być tym jedynym, jednak chłopakowi bardzo szybko się odwidziało:

Ja pokładałam w nas ogromne nadzieje i mnie to bardzo boli. Mnie to bardzo zraniło. A Ty? Śmiejesz się? Nie jest to na miejscu.

Co się wydarzyło?

Dlaczego Adam zerwał z Wiktorią z "Rolnik szuka żony"?

Niedawno oglądaliśmy romantyczne chwile u Adama i Wiktorii z "Rolnik szuka żony", gdzie poruszany był nawet temat zaręczyn. Adam jeszcze podczas pobytu na gospodarstwie rolniczki zapytał, czy zostanie jego dziewczyną. Po ostatnim odcinku okazuje się, że to wszystko już nieaktualne.

Zapewniał mnie, że jestem mu bliska, że przyjedzie w kolejny weekend - powiedziała przepełniona smutkiem Wiktoria.

"Być może był to chwilowy, jakiś tam napad euforii" - podsumował wymownie Adam.

Okazuje się, że kandydat Wiktorii z "Rolnik szuka żony" bardzo szybko zmienił nastawienie do rolniczki. Gdy jeszcze snuli wspólne plany, nawet ją okłamał!

Wiele jest dla mnie niejasności w tym, co mówiłeś. W weekend po rewizycie leżymy w moim ogrodzie i mówisz, że chcesz zmienić pracę, że będziesz bliżej, będziemy mogli spędzać ze sobą więcej czasu. Powiedziałeś mi wtedy, że już planowałeś to od miesięcy, że to jest pewne, że zmieniasz tę pracę a w kolejny weekend mówisz mi, że: ''Nie. Ja jestem zadowolony ze swojej pracy, ja tam zostaję''. Wiesz po miesiącu znajomości nie oczekiwałam, że się przeprowadzisz, żebyś zmieniał pracę, chciałam, żebyś Ty poczuł się w tym pewny. Oczekiwałam szczerości, żebyśmy rozmawiali, jeśli jest jakaś niejasność to wyjaśniali.

"Chyba wiesz co, chciałem zmienić ale chyba troszkę się bałem tego ryzyka".

Ale Adam, Ty mi powiedziałeś, że to jest pewne, to co okłamałeś mnie?

Pewne byłoby, gdybym faktycznie to wypowiedzenie złożył w pracy.

mat. prasowe Rolnik szuka żony

Wiktoria miała za złe Adamowi z "Rolnik szuka żony", że dawał jej złudne nadzieje i tak łatwo przyszła mu zmiana nastawienia do niej:

A nasza ostatnia rozmowa? Sobota, jesteśmy na grillu, przytulasz mnie przy moich znajomych, przy mojej rodzinie, wychodzimy razem, całujesz mnie tak jakbyś był nie wiadomo jak zakochany. Zapewniasz mnie, na początku naszej rozmowy, że wszystko jest między nami w porządku, po czym po 10 minutach mówisz mi, że wolisz jechać do domu. Nie rozumiem tego, jak tak można?

"Myślałem, że jak gdyby tego potrzebujesz, tej bliskości" - podsumował. Kiedy Wiktoria mówiła o swoich uczuciach i tym, jak zraniła ją cała sytuacja, Adam nie mógł zapanować nad nerwowym uśmiechem:

Jeśli z mojej strony padają, jakieś deklaracje i ja mówię, że mi zależy to ja faktycznie czuję, że mi zależy, a nie, że Ty mi powiesz ''Wiktoria wszystko jest między nami w porządku, mi zależy'' a za 10 minut mówisz, że nie. To jest dla Ciebie śmieszne?

Nie, to nie jest śmieszne, zawaliłem.

Ja pokładałam w nas ogromne nadzieje i mnie to bardzo boli. Mnie to bardzo zraniło. A Ty? Śmiejesz się? Nie jest to na miejscu.

mat. prasowe Rolnik szuka żony

Ostatecznie Adam dodał: "Być może nie byłem do końca szczery sam ze sobą w kwestii uczuć".

Przecież byłeś, bo to czułeś Adam

Właśnie czułem to, ale tak bardzo chciałem spróbować z Tobą, że trochę te uczucia wewnętrzne odsunąłem na bok i sobie może nie wmówiłem ale tak narzuciłem, że to się musi udać. Że to musi wypalić.

Na koniec dodał:

Masz rację. Chciałbym Cię przeprosić szczerze, że zmarnowałem Twój czas zapewne i Cię zraniłem. Nie wiem, co mogę Ci jeszcze powiedzieć. Zepsułem to i biorę to na siebie.

mat. prasowe Rolnik szuka żony

Kulisy zerwania Adama i Wiktorii z "Rolnik szuka żony"

To Adam zdecydował się zakończyć związek z Wiktorią z "Rolnik szuka żony":

Rozstaliśmy się, dokładnie to ja zerwałem z Wiktorią podczas ostatniego pobytu u niej i tyle.

Mam takie poczucie, że jego uczucia zgasły razem z kamerami. - podsumowała gorzko Wiktoria.

I ja jestem tylko całym problem tego - kajał się Adam.

Jednak jego przeprosiny nie zmieniły samopoczucia Wiktorii z "Rolnik szuka żony":

Adam przedstawił mi dwa różne obrazy swojej osoby. Czuję się bardzo zraniona i też boli mnie jego podejście do tej sytuacji, bardzo obojętne. W pewnych momentach miałam nawet wrażenie, że kpi z całej tej sytuacji.

Adam nie ukrywał, że czasami bywa bezwzględny:

Właśnie czasem te emocje po mnie spływają, taka bezwzględność wychodzi. Taką sobie osobę zbudowałem.

Na koniec Wiktoria dodała: "Będzie mi bardzo ciężko, tych uczuć nie traci się z dnia na dzień".

Reklama

Zobacz także: Ania i Marcin z "Rolnika" mają powód do świętowania! "Cieszę się i nie mogę się doczekać, kiedy będziemy razem mieszkać"