W 4. edycji programu "Farma" relacja między Danutą Gołębiewską a Michałem Sokólskim była pełna napięć i konfliktów, które narastały wraz z postępem programu. Co ciekawe, początkowo wydawało się, że ta dwójka flirtuje ze sobą, a nawet zdecydowali się na "ślub" w programie. Potem przyszedł czas na zaostrzenie ich relacji i nawet pojawiła się zazdrość o Wiolę. Teraz Danka po odejściu z "Farmy" zdradziła, jak naprawdę wyglądała jej relacja z Michałem.

Danka z "Farmy" o relacji z Michałem. Łączyło ich uczucie?

W miarę upływu czasu napięcia między Danutą a Michałam na "Farmie" eskalowały. Podczas jednego z konfliktów Danuta w ostrych słowach skrytykowała Michała, co wywołało poruszenie zarówno wśród uczestników, jak i widzów programu. Michał z kolei zarzucał Danucie obłudę i brak szczerości, co tylko pogłębiało ten konflikt.

W trakcie programu Danuta podejmowała decyzje, które miały bezpośredni wpływ na Michała. Jej nominacje do pojedynków często były zaskakujące i budziły kontrowersje wśród pozostałych uczestników. Michał nie krył swojego niezadowolenia z wyborów Danuty, co prowadziło do dalszych konfliktów i podziałów w grupie, szczególnie po tym, jak wybrała Ananasa do pojedynku, choć początkowo zapowiadało się zupełnie inaczej:

Jak padło pytanie, kogo chce dobrać za pomocnika, to szybko dobrałam mężczyznę, który w moim mniemaniu na pierwszy rzut oka wydał się najbardziej do tego predyspozycyjny. Zrobiła na mnie od razu bardzo dobre pierwsze wrażenie. Jak wybrałam Michała, to dowiedziałam się, że będziemy spali razem w domu. Myślę super, będzie okazja, aby zawiązać jakiś team. powiedziała Danka podczas live chatu.

Okazuje się, że Danuta miała nadzieję, że uda jej się stworzyć z Michałem sojusz, a ich ślub miał być tak jakby przypieczętowaniem tego paktu, jednak okazało się, że ten plan nie wypali:

Myślę, niche będzie reality, jakaś zabawa i wpadłam na pomysł ślubu. Dzięki ślubowi poznałam też te sojusze bliżej i poznałam, kto jest w teamie Michała. Zrobiłam to wesele, żeby zintegrować uczestników. I się udało tak naprawdę, ale potem kłótnia

Wszystko przez to, że w sojuszu Michała były dwie silne kobiety, które starły się ze sobą. Danka nie ukrywa, że Wiola była dla niej zagrożeniem. Nie ma mowy o uczuciu do Michała, ale ich ślub na "Farmie" miał być częścią strategii:

O co chodzi? No, ja nie przewidywałam rozwodu. Dla mnie to był pakt, że Michał podpisujesz pakt, że jesteś ze mną. Królowa może być tylko jedna, ale okazało się, że w tym sojuszu jest jeszcze jedna kobieta, która też jest silna i też chce być królową. Jak zobaczyłam, że Michał idzie z Wiolą i Ananasem do stodoły poczułam, że jest zagrożenie mojej wizji bycia królową na Farmie. (…) Wiola była dla mnie największym zagrożeniem. Dlatego tak się wtedy zezłościłam, że Wiola rozwala mi moją wizję.

Fani "Farmy" zachwyceni zachowaniem Danki po jej odejściu z programu

Tymczasem fani "Farmy", którzy początkowo mieli mieszane uczucia, co do Danuty, teraz są zachwyceni jej barwną osobowością. W dodatku wielu internautów podkreśla, że Danka pokazała klasę po odejściu z programu i podczas live'a o żadnym z uczestników nie wypowiedziała się źle, chociaż oni w programie wielokrotnie wypowiadali na jej temat mocne słowa:

Danusia byłaś najlepsza osoba na Farmie, będzie Ciebie bardzo brakować, oglądałam program tylko ze względu na Ciebie, szanuje ogromnie za to, że nie dałaś się stłamsić przez całą tę bandę

Byłaś jedyna w porządku osobą na Farmie. Szkoda, że nie wygrałaś. Wszystkiego dobrego dla Ciebie

Danusia, kiedy oglądałaś 'Farmę' padało na setkach wiele rzeczy, które mogły zaboleć, natomiast tu na live o nikim nie powiedziałaś źle, od początku do końca klasa. Byłaś sobą i taka zostań

