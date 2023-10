Fani "M jak miłość" będą w szoku. Znana postać wraca do serialu, czy dawne uczucia odżyją?

Już we wrześniu Telewizyjna Dwójka wyemituje nowe odcinki "M jak miłość". Jak już wiemy, w hitowym serialu o rodzinie Mostowiaków nie zabraknie wielkich emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Po wakacjach Artur (Tomasz Ciachorowski) znów będzie próbował dorwać Izę (Adriana Kalska) i Marcina (Mikołaj Roznerski), a w Grabinie pojawi się Marek Mostowiak! Do "M jak miłość" wróci także serialowa Aneta! To jednak nie koniec! Okazuje się, że w serialu zobaczymy nowego bohatera! Kto dołączył do obsady "Mjm"? Nowy bohater mocno namiesza w "M jak miłość" Według doniesień magazynu "Życie na gorąco" w serialu pojawi się nowy bohater, którego zagra... były mąż Moniki Zamachowskiej! Will Richardson ma zagrać Lucasa Collina, zagranicznego biznesmena. Lucas to znajomy Kamila (Marcin Bosak). W nowych odcinkach "M jak miłość" Kamil pozna go z Budzyńskim (Krystian Wieczorek). Czy nowy bohater ściągnie problemy na Andrzeja? Tego dowiemy się dopiero za kilka miesięcy. Fanom "M jak miłość" przypominamy, że serial wróci na antenę TVP2 2 września br. Czekacie na nowe odcinki serialu? Myślicie, że nowy bohater namiesza w życiu Andrzeja Budzyńskiego? Nowy bohater namiesza w życiu Budzyńskiego? Znajomego Kamila zagra Will Richardson, były mąż Moniki Zamachowskiej.