Choroba księżnej Kate sprawiła, że powrócił temat pojednania między Pałacem Buckingham a księciem Harrym i Meghan Markle. Większość ekspertów jednak jest zdania, że skoro royalsi nie poprawili stosunków po śmierci królowej Elżbiety II, to obecna sytuacja także tego nie zmieni. Natomiast ci, którzy pamiętali, jak w przeszłości wyglądały relacje księżnej Walii i jej szwagra, zastanawiali się, czy książę Harry zdobędzie się na jakiś czuły gest.

Jak wygląda relacja chorej na raka Kate i Harry’ego?

W połowie lipca księżna Kate pojawiła się na finale Wimbledonu i dostała owacje na stojąco z trybun. Przyszła królowa otrzymała mnóstwo słów wsparcia po tym, jak pod koniec marca ujawniła, że zmaga się z nowotworem i przechodzi chemioterapię. Niedawno w obszernym wpisie żona następcy tronu przyznała, że przed nią jeszcze wiele miesięcy leczenia. Dodała, że w najbliższym czasie nie wróci do obowiązków, ponieważ zdarzają się jej trudne dni.

Wszyscy zaczęli się zastanawiać, jak wiadomość o chorobie księżnej Walii wpłynie na relacje z mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych royalsami. Choć książę Harry i Meghan zareagowali na wyznanie Kate, oświadczenie uznano za bardzo oficjalne. Ta sytuacja sprawiła, że eksperci przypomnieli o tym, jak w przeszłości wyglądały stosunki żony księcia Williama i jego brata.

Niektórzy mogą być zdziwieni, ale kiedyś Harry nazywał Kate „siostrą, której nigdy nie miał, a której zawsze pragną”. Jednak przyszła królowa nigdy nie dogadywała się z Meghan Markle, co wpłynęło także na jej kontakt ze szwagrem. Ukochana Harry’ego ma żal do Kate przede wszystkim za to, że jej nie wspierała i dostosowała się do wymagań royalsów, choć sama również była outsiderką spoza brytyjskiej arystokracji.

Znany ekspert od rodziny królewskiej Tom Quinn stwierdził, że wiadomość o chorobie księżnej Kate wstrząsnęła Harrym i Meghan Markle. Jednak jego zdaniem na wielkie pojednanie royalsów jest za późno, ponieważ obie strony mają w sobie za dużo pretensji wobec siebie.

Diagnoza księżnej Kate była dla Meghan prawdziwym szokiem, ale ona nie widzi możliwości naprawienia ich relacji, która stała się bardzo toksyczna – przekazał ekspert Tom Quinn.

Nie chce też, żeby ludzie zaczęli mówić, że próbuje pogodzić się z Kate tylko dlatego, że księżna jest chora. Meghan nadal uważa, że to Kate się myliła i powinna przeprosić jako pierwsza przed ewentualną próbą odbudowania relacji – dodał.

Warto dodać, że w swoim pamiętniku „Ten drugi”, który znalazł się w księgarniach na całym świecie, książę Harry nie był zbyt miły dla księżnej Kate i księcia Williama. Podobno przyszła królowa była bardzo rozczarowana tym, co przeczytała na swój temat.

