7. edycja "Sanatorium miłości" jest pełna emocji i to już od pierwszego odcinka. Wszystko za sprawą barwnych osobowości uczestników i tu na pierwszy plan zdecydowanie wysuwają się Anna i Edmund. Wydawałoby się, że są dla siebie stworzeni, ale szybko okazało się, że uczestniczka odrzuciła zaloty kulturysty. Mimo to, Anna nieustannie kokietuje Ediego, a widzowie są zniesmaczeni:

Oj, pani Aniu! Po co tak prowokować biednego Ediego?

Anna Wojnarowska, 63-letnia nauczycielka matematyki, jest jedną z uczestniczek siódmej edycji programu "Sanatorium miłości". Jej barwna osobowość i odważne stylizacje szybko przyciągnęły uwagę zarówno uczestników, jak i widzów. ​Anna aktywnie poszukuje miłości, nie obawiając się wyzwań związanych z uczestnictwem w programie. W jednym z odcinków odrzuciła zaloty Edmunda, jasno komunikując, że nie widzi możliwości nawiązania bliższej relacji, co spotkało się z szacunkiem ze strony widzów. ​

Tymczasem w czwartym odcinku Anna nieustannie kokietowała Ediego i flirtowała z nim w tańcu. Zauważyli to pozostali uczestnicy, a Ula nie ukrywa, że Ania wysyła Ediemu sprzeczne sygnały.

Nawet Ula, to zauważyła, ze Anka najpierw krytykuje Ediego, potem okrakiem na niego wskakuje, tańczy wyzywająco, robiąc mu nadzieje, prowokuje go. A na końcu znowu się z niego śmieje. Sama sobie wystawia laurkę.

Postawa i zachowanie Ani z "Sanatorium miłości" budzi ogromne emocje również wśród widzów, którzy piszą wprost, że uczestniczka z jednej strony odrzuca Edmunda, a z drugiej sama daje mu odczuć, że się z nim świetnie bawi: