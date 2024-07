Koktajle z cukinii są prawdziwą bombą witaminową, ponieważ to warzywo zawiera bardzo dużo witaminy A, C, K i z grupy B. Cukinie zielone i żółte (kabaczki) pozytywnie wpływają na pracę układu trawiennego i mają mało kalorii – 10 dag cukinii zawiera jedynie 16 kcal.

Najsmaczniejsze są młode cukinie. W dodatku mają na tyle cienką skórkę, że warzywa nie trzeba obierać.

Dlaczego warto pić koktajle z cukinii?

Cukinia zawiera dużo potasu, magnezu, żelaza oraz witaminy A, K, C i witaminy z grupy B. Najzdrowsze i najbogatsze w wartościowe składniki są świeże i niepoddawane żadnej obróbce termicznej warzywa. Z tego względu koktajle to doskonały pomysł na różne cukinie – pozwalają na zachowanie cennych właściwości odżywczych warzyw, a dodatkowo można je jeszcze wzbogacić, serwując młode zielone cukinie lub kabaczki z innymi składnikami.

Koktajl z cukinii i banana – doskonały dla nadciśnieniowców

Banany to źródło potasu, dzięki czemu zapobiegają wysokiemu ciśnieniu. Dodatkowo mają pektyny, które obniżają poziom złego cholesterolu we krwi.

Składniki:

1 cukinia,

2 banany,

2 jabłka,

1 owoc kiwi,

rozdrobnione migdały.

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz cukinię i jabłka, a następnie wyciśnij z nich sok, używając sokowirówki.

Obrane banany i kiwi pokrój na mniejsze kawałki i zmiksuj.

Wymieszaj mus z sokiem.

Posyp posiekanymi migdałami.

Koktajl z cukinii i pietruszki – oczyszcza i odtruwa organizm

Natka pietruszki zawiera dużo kwasu foliowego, żelaza i witaminy C. Ma również działanie detoksykacyjne – jest doskonałym dodatkiem do koktajlu z cukinii, dzięki czemu napój odtruwa organizm. Ważne, by natka była świeża, ponieważ zwiędła traci swoje właściwości.

Składniki:

1 cukinia,

natka pietruszki,

łyżeczka soku z cytryny,

kurkuma.

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz cukinię, pokrój na mniejsze kawałki i wyciśnij sok w sokowirówce.

Dodaj posiekaną natkę pietruszki, sok z cytryny szczyptę kurkumy i wymieszaj.

Po wierzchu posyp odrobiną kurkumy dla dekoracji.

Kakaowy koktajl z cukinii i suszonych śliwek – poprawia trawienie

Kakao zawiera dużo magnezu, co jest szczególnie ważne dla osób, które piją dużo kawy, wypłukującej ten pierwiastek z organizmu. Poza tym ma przeciwutleniacze, korzystnie działające na pracę układu krążenia. Suszone śliwki natomiast zawierają bardzo dużo błonnika i regulują pracę układu pokarmowego.

Składniki:

mała cukinia,

1 banan,

duża łyżka kakao,

szklanka mleka,

4 suszone śliwki,

garść szpinaku.

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

Cukinię i banana pokrój na mniejsze kawałki i przełóż do wysokiego naczynia.

Dodaj suszone śliwki, szpinak i kakao.

Wszystkie składniki zblenduj.

Koktajl z cukinii i awokado – obniża cholesterol

Awokado zawiera kwas oleinowy, który pomaga obniżyć wysoki poziom cholesterolu we krwi. Ma także wiele silnych przeciwutleniaczy, m.in. witaminę A, C i E.

Składniki:

mała cukinia,

pół awokado,

2 dojrzałe pomarańcze,

pół cytryny.

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

Cukinię obierz i pokrój na mniejsze kawałki.

Wydrąż miąższ z połówki awokado.

Pomarańcze obierz i podziel na mniejsze cząstki.

Wyciśnij sok z połowy cytryny

Wszystkie składniki przełóż do wysokiego naczynia i zmiksuj na gładką masę.

Koktajl z cukinii i masła orzechowego – na odchudzanie

Masło orzechowe zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, dzięki temu pomimo wysokiej kaloryczności (500 kcal na 10 dag), zapobiega odkładaniu się tkanki tłuszczowej i na dłużej zapewnia uczucie sytości.

Składniki:

mała cukinia,

2 łyżki masła orzechowego,

2 łyżki płatków owsianych,

szklanka mleka,

1 łyżka miodu.

Czas przygotowania: 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Płatki owsiane zalej niewielką ilością wrzątku i odstaw do ostudzenia.

Cukinię pokrój na mniejsze kawałki i przełóż do wysokiego naczynia.

Dodaj masło orzechowe, mleko, miód i przestudzone płatki owsiane.

Całość zblenduj.

Smacznego!