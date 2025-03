Agnieszka Kaczorowska chętnie odzywa się do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na swoim Instagramie gwiazda zgromadziła ponad 456 tys. obserwatorów. W tym miejscu artystka regularnie pokazuje kadry zarówno ze swojego życia zawodowego, jak i prywatnego. Nie brakuje również wpisów, w których Agnieszka Kaczorowska chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami na różne tematy. Tym razem postanowiła podzielić się wyznaniem przy okazji Dnia Kobiet. Wymowne!

Reklama

Agnieszka Kaczorowska świętuje "Dzień Kobiet"

Oczywiście w tak ważnym dniu, jak Dzień Kobiet, Agnieszka Kaczorowska nie zapomniała odezwać się do swoich fanów. Pomimo intensywnych treningów i prób generalnych do kolejnego odcinka "Tańca z gwiazdami", znalazła chwilę, by opublikować nową relację na swoim InstaStories. Gwiazda pokazała się z pięknym bukietem kwiatów i ogłosiła swoim obserwatorom:

Podwójne święto, gdy uczysz się ,,zdejmować spodnie'' i po prostu być kobietą. #dzienkobiet - napisała Agnieszka Kaczorowska

Jak Wam się podoba jej przesłanie? Najnowszą instagramową relację Agnieszki Kaczorowskiej możecie zobaczyć poniżej.

Intensywny czas w życiu Agnieszki Kaczorowskiej

W ostatnich miesiącach w życiu Agnieszki Kaczorowskiej sporo się dzieje - zarówno na tle zawodowym, jak i prywatnym. Jak wiadomo, gwiazda jest w trakcie rozwodu z Maciejem Pelą, a o rozstaniu tej dwójki nieustannie jest głośno w mediach. Oprócz tego przez ostatnie tygodnie fani mogli śledzić losy Agnieszki Kaczorowskiej w programie "Królowa Przetrwania". Aktorka dotarła aż do ścisłego finału i przegrała dosłownie o włos z Natsu.

Ponadto Agnieszka Kaczorowska wróciła do "Tańca z gwiazdami", gdzie w 16. edycji show jest taneczną partnerką Filipa Gurłacza. Para już w pierwszym odcinku tanecznego programu udowodniła, że świetnie sobie radzi na parkiecie i otrzymała wysokie noty od jury - zebrali aż 36 punktów. Fani z niecierpliwością czekają na kolejny odcinek programu, by przekonać się, czy w dalszym ciągu para będzie utrzymywała tak wysoki poziom.

A Wy, śledzicie losy Agnieszki Kaczorowskiej? Trzymacie kciuki za jej występy w "Tańcu z gwiazdami" z Filipem Gurłaczem?

Instagram/Agnieszka Kaczorowska

Zobacz także: