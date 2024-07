Przepis na prosty i smaczny koktajl proteinowy

Koktajl proteinowy (białkowy) dodaje energii na cały dzień. To bardzo wartościowy posiłek, który daje uczucie sytości na kilka godzin. Białko to budulec mięśni, kości, włosów, skóry i paznokci. Dziennie należy dostarczyć od 1 do 2 gramów białka na kilogram ciała. Przyrządzenie koktajlu proteinowego zajmie ci około 15 minut.