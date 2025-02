Kolejna edycja programu "Farma" dobiega końca! 4. sezon wywołuje spore emocje, a największe kontrowersje nieustannie wywołują Danka z Wiolą oraz Michał z Ananasem. To nowy sojusz dwóch ostatnich uczestników przyczynił się do tego, że Erwin musiał opuścić "Farmę". Widzowie są po stronie Erwina, który odszedł z klasą, a teraz podsumował swój udział w programie i pochwalił się metamorfozą.

Erwin podsumował swój udział w 4. edycji "Farmy"

Niedługo przed tygodniem finałowym w programie "Farma" doszło do zaskakujących wydarzeń, które wstrząsnęły zarówno uczestnikami, jak i widzami. Erwin, uważany za jednego z silniejszych konkurentów, niespodziewanie opuścił show. Decyzja ta była wynikiem głosowania pozostałych farmerów, którzy uznali, że jego zaangażowanie w prace gospodarskie było niewystarczające, a także obawiali się, że może głosować przeciwko nim. Wcześniej Erwin spotkał się z krytyką ze strony innych uczestników za unikanie obowiązków i brak pełnego zaangażowania w życie na farmie. Michał, jeden z farmerów, stwierdził, że Erwin celowo unika pracy.

Po ogłoszeniu wyników głosowania, Erwin nie krył swojego rozczarowania postawą niektórych uczestników, szczególnie Michała i "Ananasa". Teraz Erwin podsumował swój udział w 4. edycji "Farmy" i przyznał, że to wyjątkowo cenna lekcja dla niego, a niebawem zobaczymy go jeszcze w wielkim finale:

Kochani! Moja przygoda na Farmie zakończyła się. To był niesamowity czas i cenna lekcja.Dziękuję wszystkim, którzy mi kibicowali i wspierali! Dziękuję za wszystkie słowa otuchy i konstruktywną krytykę! Nie znikam, 28 lutego widzimy się podczas odcinka finałowego, transmitowanego na żywo. - napisał Erwin na Instagramie

Instagram @erwin_kornacki

Erwin z "Farmy" przeszedł metamorfozę

Przy okazji Erwin z "Farmy" przyznał też, że w programie mocno schudł i ostatecznie zrzucił aż 10 kilogramów. To dość zaskakujący wynik, bo uczestnik w programie nie był od początku, a przez większość czasu farmerzy mieli jedzenie za wykonane zadania i nie musieli głodować.

Będąc na Farmie zrzuciłem prawie 10 kg. Tak jak zapowiadałem podczas live’a - wrzucam zdjęcie zrobione przed wejściem na Farmę i krótko po wyjściu, w drodze powrotnej do domu. przyznał wprost i pokazał swoją metamorfozę

Tak Erwin wygląda po kilku tygodniach w programie "Farma"!

Instagram @erwin_kornacki

Erwin z "Farmy" podsumowuje Michała i Ananasa

Erwin nie ukrywa, że na "Farmie" nie można przetrwać bez sojuszy, ale podkreśla, że taki pakt to dla niego bardzo ważna deklaracja. Niestety Michał i Ananas postąpili zupełnie inaczej i zagłosowali za tym, aby to właśnie Erwin opuścił "Farmę", choć wcześniej zapewniali go o swoim poparciu:

Już dwa dni wcześniej zauważyłem, że coś jest nie tak. Mój sojusz nie jest ze mną do końca szczerzy. Michał i Ananas przestali ze mną rozmawiać tak, jak wcześniej ze mną rozmawiali. Nie było takiej swobody w tej rozmowie. Miałem wrażenie, że chłopaki kłamią mnie w żywe oczy. (…) W środę usiadłem z trzonem mojego sojuszu, czyli z Wiolką, Ananasem, Michałem i z ust Michała padły takie słowa: Słuchaj stary, nieważne co by się działo, to i tak Cię wybronimy w głosach. przyznał otwarcie Erwin

Erwin z "Farmy" podbił serca widzów

Internauci są pod wrażeniem zachowania Erwina, który do końca pozostał szczery, lojalny i pożegnał się z programem z klasą. Po głosowaniu przeciwko Erwinowi sympatię widzów stracili Michał i Ananas, a co za tym idzie nie mają co liczyć na głosy nawet jeśli byliby w finale.

Szkoda! Niestety często lojalność nie popłaca, ale odpadasz z klasą napisała Amanda z 3. edycji

Super chłopak, odpadłeś, bo niestety byłeś zagrożeniem- szkoda. Do zobaczenia na finale napisała Monika z 1. edycji 'Farmy'

Widzowie również wyrazili swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych, jednocześnie chwaląc Erwina za jego kulturę osobistą i krytykując decyzje pozostałych farmerów.

Paradoksalnie wygrałeś program w oczach widzów, a to chyba największa wygrana. Zawarłeś sojusz z Michałem, Ananasem, Wiolą, Danką i Kają i byłeś lojalny wobec nich do samego końca. Mogłeś wybrać np Ananasa do pojedynku a wybrałeś silniejszego Surfera chroniąc osoby z sojuszu. Michał natomiast nie dość, że wybrał Kaję, a więc osobę ze swojego sojuszu to jeszcze wybrał najmłodszą kobietę

Erwin moim zdaniem byłeś najlepszym uczestnikiem Farmy,spokojny,bezkonfliktowy,szczery i cichy chłopak,wielka szkoda że musiałeś opuścić program.

