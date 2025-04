Program "Taniec z gwiazdami" już od ponad dwóch dekad gości w polskiej telewizji. Początkowo taneczne show było emitowane w stacji TVN i to właśnie tam, w 6. edycji programu, pojawiła się Halina Mlynkova. Niestety, udział piosenkarki w "Tańcu z gwiazdami" zakończył się przedwcześnie z powodu niefortunnego wypadku, który uniemożliwił jej kontynuację rywalizacji. Sytuacja była naprawdę poważna.

Halina Mlynkova musiała zrezygnować z "Tańca z gwiazdami"

Halina Mlynkova bardzo dobrze radziła sobie na parkiecie "Tańca z gwiazdami". W pierwszym ocenianym odcinku wokalistka razem ze swoim partnerem, Robertem Rowińskim, zaprezentowała quickstepa do utworu "Oh Marie", zdobywając 35 punktów od jury. W kolejnym tygodniu wykonali jive'a do piosenki "Maria", za który otrzymali 36 punktów. Ich występy były dobrze oceniane, co wskazywało na duży potencjał w dalszej rywalizacji, a oni sami postanowili jeszcze bardziej podnieść sobie poprzeczkę.

Do kolejnego odcinka postanowili poćwiczyć "fikołka w powietrzu". Zabrali się za to od razu po swoim ostatnim live "Tańca z gwiazdami".

W poniedziałek przyszliśmy sobie na trening. Zapowiadało się wszystko ok. (...) Stwierdziliśmy, że może fajnie byłoby zrobić coś jeszcze bardziej ekstremalnego, że jeżeli zrobiliśmy jednego fikołka, to dlaczego teraz nie zrobić w powietrzu. Jakby poprzeczkę sobie postawiliśmy jeszcze wyżej. - powiedział przed kamerami Robert Rowiński

Niestety, podczas prób Halina Mlynkova doznała poważnej kontuzji odcinka szyjnego kręgosłupa. Podczas ćwiczeń salta niefortunnie upadła na głowę, co spowodowało drętwienie połowy ciała i problemy z widzeniem.

Przestała widzieć. To była pierwsza reakcja, że ona nic nie widzi, a potem zaczęła jej drętwieć cała strona i wyglądało to dramatycznie. Upadła na głowę, potem leciała na szyję, no było to dramatyczne - mówił jej taneczny partner, który był bardzo przejęty całą sytuacją

Ze względu na poważną kontuzję Haliny Mlynkovej, para oczywiście zrezygnowała z treningów. Gwiazda skupiła się na walce o powrót do zdrowia i nie ukrywała, że to jest dla niej najważniejsze.

Nie ukrywam, że naprawdę najważniejsze jest dla mnie teraz, żeby być zdrowa dla mojego syna, bo mam dla kogo żyć i mam dla kogo być zdrowa. - mówiła Halina Mlynkova

W wyniku tego zdarzenia, lekarze zalecili jej rezygnację z dalszego udziału w programie. Decyzję o wycofaniu ogłosiła w czwartym odcinku, pojawiając się na scenie w kołnierzu ortopedycznym i dziękując widzom oraz jurorom za wsparcie. Gwiazda otrzymała od wszystkich owacje na stojąco.

Na końcu artykułu możecie zobaczyć materiał wideo opowiadający o wypadku Haliny ​Mlynkovej i jej rezygnacji z "Tańca z gwiazdami" (ok. 1:15:00).

Nie tylko Mlynkova. On również musiał zrezygnować z "Tańca z gwiazdami"

Szósta edycja "Tańca z gwiazdami" w stacji TVN obfitowała w niespodziewane i dramatyczne sytuacje. Z powodu kontuzji z programem musiała się rozstać nie tylko Halina Mlynkova, ale także jeszcze inny uczestnik. Już w pierwszym odcinku 6. edycji "Tańca z gwiazdami" z show zrezygnował Jacek Stachursky. U wokalisty odezwała się kontuzja nogi, która sprawiała mu ogromny ból. Kiedy piosenkarz wyszedł na parkiet, już po kilku krokach walca na jego twarzy pojawił się grymas bólu. Stachurskiemu niestety nie udało się dokończyć swojego występu, a na koniec programu ogłosił, że dobrowolnie opuszcza show.

Pamiętaliście te sytuacje?

fot. Kurnikowski/AKPA

fot. Grąbczewski/AKPA

