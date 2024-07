4 przepisy na koktajl błonnikowy: z bananem, jagodami i porzeczkami

Błonnik wpływa korzystnie na organizm. Przyczynia się między innymi do zmniejszenia stopnia wchłaniania cholesterolu, spowolnienia tempa rozkładu węglowodanów i zmniejszenia uczucia głodu. Ponadto reguluje rytm wypróżnień. Z tych powodów do codziennej diety warto włączyć produkty, które go zawierają.