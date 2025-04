Odpadła z "Tańca z gwiazdami", wróciła i... wygrała program! To jedyna taka sytuacja w historii polskiego show

Ewelina Lisowska przeszła do historii „Tańca z gwiazdami”. Jako jedyna uczestniczka polskiej edycji show najpierw odpadła z programu, by niedługo potem wrócić i... sięgnąć po Kryształową Kulę! Jej spektakularny powrót i zwycięstwo do dziś wzbudzają ogromne emocje wśród fanów tanecznego formatu.