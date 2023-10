Ola apelowała do innych młodych artystów, by nie dali się wykorzystywać:

Od 10 lat, kiedy jestem czynna zawodowo, przynajmniej raz w miesiącu dostaję propozycję zaśpiewania na jakimś koncercie, evencie, czymkolwiek, za darmo! Jestem mistrzem koncertów charytatywnych, ale, do jasnej cholery, ludzie, to jest moja praca! Ja za to płacę rachunki, za to żyję! Tak jak wy chodzicie do pracy od 8 do 16, od 16 do 23, od 23 do 7 rano, ja również na tym zarabiam pieniądze, dzięki którym jestem w stanie utrzymać się, kupić jedzenie i normalnie żyć! Robić mnóstwo innych rzeczy, tak jak każdy cywilizowany człowiek ... Zawód muzyka to normalny zawód, normalna robota! Cholernie ciężka, cholernie wymagająca, cholernie odpowiedzialna! Ileż można... Mam nadzieję, że ten wywód komuś da do myślenia. Ja jestem trzecioligowa, ja sobie zdaję z tego sprawę i mam to w nosie, czy ktoś sobie pomyśli, czy gwiazdorzę, czy nie. To jest moja praca, za którą mi i moim muzykom należą się pieniądze - mówiła oburzona.