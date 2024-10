Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska przez wiele lat tworzyli zgrany związek, a także doczekali się dwójki dzieci. Niestety, na początku października media obiegła informacja, o tym, że ich małżeństwo to już przeszłość. Para dotychczas nie opublikowała oświadczenia w tej sprawie jednak to, co publikują w sieci nie pozostawia wątpliwości. Tym razem to Maciej Pela zaskoczył wszystkich, decydując się na wymowny wpis. Czyżby miał na myśli swoją żonę?

Reklama

Zaskoczyło mnie to, co udostępnił Maciej Pela. Pije do Agnieszki Kaczorowskiej?

Historia ich miłości mogłaby się nadawać na film romantyczny. Agnieszka Kaczorowska po wielu nieudanych związkach spotkała Macieja Pelę, tancerza, który zgłosił się do pracy w jej szkole tańca. Maciek nie tylko zyskał angaż, ale szybko zdobył również serce Agnieszki. Po kilku miesiącach Pela postanowił się oświadczyć, a Kaczorowska powiedziała magiczne "tak". Ślub Agnieszki i Macieja został zorganizowany w 2018 roku w Toskanii we Włoszech. Niecały rok później okazało się, że aktorka jest w ciąży i na świat przyszła ich pierwsza córeczka, której zakochani dali na imię Emilka. Niedługo później urodziła się ich druga córeczka, Gabrysia. Małżeństwo Agnieszki i Macieja wydawało się perfekcyjne i jeszcze niedawno małżonkowie wspólnie świętowali urodziny obu córek i dzielili się rodzinnymi kadrami. Niestety kilka tygodni temu do mediów trafiła informacja, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela się rozstali.

Para postanowiła nie komentować tych doniesień, jednak ich ruchy w sieci nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Maciej Pela usunął wszystkie zdjęcia z żoną, a Agnieszka Kaczorowska postanowiła pozbyć się ze swojego profilu na Instagramie słowa "wife" czyli "żona". Oprócz tego Kaczorowska została "przyłapana" bez obrączki. Media donoszą, że Pela nie mieszka już z żoną i pomieszkuje u swojego przyjaciela. Para zaczęła również udostępniać na swoich Instagramach wymowne publikacje. Na profilu męża Kaczorowskiej pojawiły się słowa: "Co jeśli wszystko, co mówią, to kłamstwo?", a Agnieszka w swoim wpisach podkreśla, że to córeczki są dla niej "wszystkim". Teraz natomiast Maciej Pela pokusił się o wymowne słowa. Tancerz udostępnił na swoim Instagramie rolkę Blog Ojca, w której padają słowa:

Zrobienie komuś krzywdy, a później unikanie rozmowy, unikanie komunikacji to nie jest 'chronienie swojego własnego spokoju'. To jest po prostu unikanie odpowiedzialności

Instagram@maciek.pela

Pela oznajmił, że często nie jest mu po drodze z influencerem, jednak te słowa do niego przemówiły.

Często z chłopem nie było mi po drodze. Dzisiaj jakoś jednak do mnie przemówił - wyznał Pela.

Czyżby te słowa miały się odnosić się do Agnieszki Kaczorowskiej? Jedno jest pewne Maciej Pela znów podgrzał atmosferę wokół rzekomego rozstania z gwiazdą serialu "Klan". Czekacie na oficjalne oświadczenie pary?

Reklama

Zobacz także: Tak Agnieszka Kaczorowska spędza czas po rozstaniu z mężem. Pokazała wymowny kadr