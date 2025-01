Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela się rozstali. Fani pary nie ukrywali zaskoczenia, a mąż gwiazdy zdradził, że ich związek zakończył się tuż po powrocie Agnieszki Kaczorowskiej z nagrań drugiej edycji "Królowej przetrwania". Po emisji najnowszego odcinka reality show do sieci trafił wywiad z Agnieszką Kaczorowską, a podczas rozmowy prowadząca ujawniła, że w programie gwiazda mogła wykonać telefon do swojego domu i miała możliwość rozmowy z mężem...

Nieco ponad tydzień temu wystartowała druga edycja "Królowej przetrwania". Jak już wiemy, w programie pojawiła się plejada celebrytek, które znają chyba wszyscy. Wśród uczestniczek najnowszego sezonu produkcji Telewizyjnej Siódemki znalazły się m.in. Agnieszka Kotońska, Marianna Schreiber, Magdalena Stępień czy Kasia Nast, która w najnowszym odcinku opowiedziała o swojej "sztuce menstruacyjnej". Wiadomo już, że w trzecim odcinku w programie pojawią się również Paulina Smaszcz i Agnieszka Kaczorowska. Po tym, jak okazało się, że gwiazda serialu "Klan" po powrocie z nagrań programu rozstała się z mężem, z pewnością wszyscy czekają na odcinki z jej udziałem żeby dowiedzieć się, czy już wtedy wspominała o kryzysie w swoim małżeństwie. Co ciekawe, na kanale TVN7 na YouTube.com pojawił się najnowszy wywiad z Agnieszką Kaczorowską, a podczas rozmowy z gwiazdą prowadząca wspomniała o tym, co wydarzyło się w programie "Królowa przetrwania". Okazuje się, że Kaczorowska zadzwoniła do swojego męża.

W programie w nagrodę dostałaś telefon do domu, ale wydaje się, że to był dość przykry telefon. Chciałam zapytać, jak się po tym czułaś i jak myślisz, jak widzowie to odbiorą bo wydaje mi się, że część widzów stwierdzi ''no co za koleś, też jest ojcem'', ale ktoś może ci zarzucić znowu, że to matka wyjechała

pytała prowadząca, Marta Warchoł.