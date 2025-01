Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez długi czas uchodzili za jedno z najbardziej zgranych małżeństw w polskim show-biznesie. Byli razem przez siedem lat i chętnie publikowali w sieci wspólne zdjęcia, na których gołym okiem było widać ich szczęście. Dlatego wiele osób było zaskoczonych, gdy para poinformowała o swoim niespodziewanym rozstaniu. Ostatnio Maciej Pela dowiedział się, że Agnieszka była widziana w towarzystwie innego mężczyzny, a potwierdzeniem tego miały być zdjęcia, które zobaczył. Co tancerz miał na ten temat do powiedzenia?

Pierwsze plotki o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli pojawiły się na początku października 2024 roku. Początkowo para nabrała wody w usta i nie komentowała spekulacji. Jednak niedługo później Kaczorowska potwierdziła w programie u "Kuby Wojewódzkiego", że podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa. Przyznała, że była to najtrudniejsza decyzja w jej życiu, a mimo prób ratowania związku z pomocą specjalistów, ostatecznie nie udało im się przezwyciężyć problemów.

Maciej Pela w "Dzień dobry TVN" wyznał, że decyzja żony była dla niego zaskoczeniem. Nie otrzymał jasnych powodów rozstania, co sprawiło, że czuł się rozczarowany i rozbity.

Nie byłem przygotowany na to rozstanie w żaden sposób(...)Chciałbym być uszanowany i usłyszeć prosto w twarz prawdziwy powód, bo tego nie usłyszałem nigdy. Nie chciałbym, żeby to wypłynęło do mediów, chciałbym tylko usłyszeć: 'Zrobiłam to i to, przepraszam', cokolwiek

- mówił wówczas tanecerz.