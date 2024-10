Od kilku dni kolorowa prasa żyje doniesieniami na temat rzekomego rozpadu małżeństwa Kaczorowskiej i Peli. Para unika komentarza i jednocześnie nie potwierdza, ale i nie dementuje tych informacji. Tymczasem sytuacja zagęszcza się coraz bardziej, a internauci doszukują się dowodów, mających świadczyć o tym, że ich relacja zakończyła się już jakiś czas temu. Teraz na profilu Maćka pojawiły się zaskakujące słowa.

Z początkiem października na polski show-biznes jak grom gruchnęły doniesienia o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Maćka Peli. Było to o tyle bardziej zadziwiające, że 7 września minęła 6. rocznica ich ślubu, a oni sami przez cały czas wydawali się tworzyć szczęśliwy i przykładny związek. Choć kolorowa prasa próbowała uzyskać komentarz od samych zainteresowanych, ci nabrali wody w usta.

Agnieszka Kaczorowska pokazała jedynie wymowne nagranie, wyraźnie próbując uniknąć tematu rzekomego rozstania. Do tej pory więc duet nie potwierdził doniesień, jednak również ich nie zdementował! Tymczasem internauci coraz głośniej domagają się oficjalnego stanowiska, czemu raczej trudno się dziwić. Chociaż para starała się raczej chronić swoją prywatność i nie opowiadali o szczegółach, jednocześnie chętnie chwalili się swoją miłością i szczególnie na profilu aktorki mogliśmy dostrzec wiele romantycznych kadrów. Nierzadko również brylowali razem na ściance, nie szczędząc sobie przy tym czułości.

Fan mieli ich za idealny związek, a wielu czerpało z nich przykład. Warto wspomnieć jednak, że Kaczorowska już wcześniej podsumowała kryzys w małżeństwie. Teraz zdaje się, że i Maciej Pela postanowił w wymowny sposób odnieść się do sytuacji. Na swoim InstaStory udostępnił piosenkę, a w zasadzie jej fragment, brzmiący: