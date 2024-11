Maciej Pela po pięciu latach przerwy zdecydował się na powrót do aktywności zawodowej. W tym czasie poświęcał się obowiązkom domowym i wspierał życie rodzinne. Teraz otwarcie mówi o swojej przeszłości. Maciej Pela podjął decyzję o powrocie do pracy po pięciu latach skupienia na życiu rodzinnym. W tym czasie, jak sam przyznaje, całkowicie poświęcił się domowi i rodzinie. Teraz, kilka dni po ogłoszeniu rozstania z Agnieszką Kaczorowską Maciej Pela ujawnił listę swoich obowiązków.

Przez lata, które spędził w domu, Maciej Pela zajmował się codziennymi obowiązkami rodzinnymi. Opieka nad dziećmi, gotowanie i sprzątanie stały się jego codziennością. Maciej Pela przez wiele lat tworzył szczęśliwy związek z Agnieszką Kaczorowską, z którą doczekał się dwóch córeczek. Niestety, jakiś czas temu okazało się, że Pela i Kaczorowska rozstali się. Para przez kilka tygodni nie potwierdzała, ale również nie dementowała plotek na swój temat. Dopiero w programie Kuby Wojewódzkiego Agnieszka Kaczorowska ujawniła prawdę o rozstaniu z Maciejem Pelą. Tancerz z kolei udzielił poruszającego wywiadu dla Dzień Dobry TVN i przyznał, że chciałby dowiedzieć się od żony jaki był tak naprawdę powód ich rozstania. Po rozstaniu Maciej Pela nie zrezygnował z aktywności w mediach społecznościowych, a ostatnio zwrócił się do internautów, którzy się o niego martwili.

Dostałem wiadomości, że wyglądam na smutnego, oczy takie zmęczone, itd. Chciałem tylko powiedzieć, że dziękuję za troskę. Nie byłem smutny, miałem taki neutralny humor. Moje oczy były zmęczone, no bo jak się siedziało przez pięć lat w domu z dziećmi i się nic nie robiło i się wróci do pracy, no to wiadomo, że się można zmęczyć, nie?

wyznał Maciej Pela.