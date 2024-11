Maciej Pela udzielił wywiadu dla "Dzień Dobry TVN", w którym postanowił poruszyć temat rozstania z Agnieszką Kaczorowską. Aktorka poszła do Kuby Wojewódzkiego, a on do programu śniadaniowego. Internauci nie nadążają:

Przecież już nie miało być wywiadów - zauważają.

Widocznie Maciej Pela zdecydował, że również chciałby głośno powiedzieć o swoim punkcie widzenia ws. rozstania z żoną.

Obejrzałam zapowiedź wywiadu Macieja Peli o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską w "Dzień Dobry TVN"

Internauci nie ukrywali zaskoczenia, kiedy w mediach pojawiła się informacja, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się. W sieci wybuchła burza, jednak małżonkowie nie chcieli początkowo komentować tego, co się między nimi dzieje. Agnieszka Kaczorowska przyznała, że sama sobie zapracowała na to, jakie zamieszanie wywołują jej prywatne problemy, ponieważ lata temu zdecydowała się dzielić swoją prywatnością. Po raz pierwszy swoje rozstanie Agnieszka Kaczorowska skomentowała u Kuby Wojewódzkiego: "Byłoby bardzo niedojrzałe powiedzieć, że wina jest po jednej stronie. Do tanga trzeba dwojga" - twierdziła.

Po emisji programu z Agnieszką Kaczorowską głos zabrał Maciej Pela. Wymownym wpisem zasugerował, że wywiad Agnieszki Kaczorowskiej był wyreżyserowany. Pytany o to, czy sam oglądał program odparł:

Nie oglądam, bo śpiewam 'O mój rozmarynie' córce, która ma duszności. I nie może spać. A jeśli wy oglądacie: pamiętajcie, że to jest szołbiz. Białe, czarne, beżowe, buraczkowe. Ustawiona rozmowa, wyreżyserowane dialogi, ustalone teksty

Okazuje się jednak, że to nie był jego jedyny komentarz. Maciej Pela postanowił opowiedzieć o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską w "Dzień Dobry TVN". Zaskoczyło mnie to nagranie.

Wygląda na to, że Maciej Pela nie zamierza pozwolić by tylko Agnieszka Kaczorowska przedstawiała swoją wersję powodów ich rozstania. Właśnie na profilu "Dzień Dobry TVN" na Instagramie pojawiła się zapowiedź wywiadu z tancerzem:

Ostatnio podczas pewnego wywiadu powiedziane zostało, że ''do tanga trzeba dwojga'' (nawiązanie do wywiadu Agnieszki Kaczorowskiej u Kuby Wojewódzkiego na temat rozstania - przyp. red.), dlatego dziś moim gościem Maciek Pela - zapowiedziała prowadząca.

Maciej Pela wydawał się być smutny podczas wizyty w programie śniadaniowym. Internauci mogli usłyszeć od niego kilka słów tuż przed wywiadem:

Bardzo się cieszę, że mogłem się wypowiedzieć, bez sarkazmu, bez niepotrzebnych dodatkowych ubarwiaczy, bez nienawiści przede wszystkim. Na spokojnie, mam nadzieję, że zamkniemy temat.

Internauci komentują wywiad Macieja Peli o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską

Decyzja Macieja Peli na temat opowiadania o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską w "Dzień Dobry TVN" wywołała poruszenie w mediach społecznościowych. Część osób była zdania, że nie powinien tego robić, a jego krok porównali do tego, co zrobił Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek:

Pranie brudów przed kamerą, klasa!

Z całym szacunkiem ale przypomina mi Marcina Hakiela błagam was odpuście takie tematy, no bo się klikają

Przecież już nie miało być wywiadów

Żona poszła do Kuby, twierdził Pan że wszystko wyreżyserowane...nawet jakieś zdjęcie z zapiskami pan wstawił. Teraz pana kolej

Inni jednak uważają, że powinien mieć szansę przedstawić swój punkt widzenia:

A ja się cieszę że usłyszę 2 stronę

Niektórzy pokusili się także o skomentowanie tego, w jakim nastroju jest Maciej Pela:

(...) Pewnie przeżywa rozstanie widocznie mu zależało, zawsze cierpi ta strona która nie chce rozstania…akurat po niej u Wojewódzkiego nie było widać żalu

Nie wiem czy to coś zmieni. On ma nadzieję że jak się wypowiedział, że zakończą temat (...) Kibicuję, żeby się już skończyło to, bo przecież idzie się wykończyć. Po Kaczorowskiej nie widać, żeby zbytnio ubolewała i była przybita a po nim widać, jakby czołg przejechał.

Jak myślicie, co Maciej Pela zdradzi podczas wywiadu o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską?

