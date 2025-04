Maciej Pela otwarcie mówi o trudnym rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską, z którą zakończył związek 1 września 2024 roku. Tancerz przyznaje, że choć początki były bolesne, teraz stara się znaleźć wartość w nowych doświadczeniach, które stawia przed nim życie. Pela mówi o swoich emocjach po zakończeniu związku, o pracy nad sobą oraz planach na przyszłość, w tym o misji tanecznej, którą chce realizować.

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli od dłuższego czasu wzbudza niemałą sensację w mediach. W rozmowie z Pudelkiem tancerz wprost przyznał, że nikomu nie obiecywał, że nie będzie mówił o tym w mediach. 35-latek zdradził, że otrzymał umowę o zachowaniu poufności, której nie zdecydował się podpisać.

Dziś mogę być szczery. (...) Nigdy nie mówiłem, że nie będę na ten temat nigdy rozmawiać. I to, co zostanie wyciągnięte z tego wywiadu, poleci w sieć i będą setki komentarzy, że czemu się żalisz, czemu chodzisz i gadasz. Tylko te porównania mnie nie bolą, bo ja nie zakładałem, że się nie odezwę. Ja dostałem nawet nda-kę (umowę o zachowaniu poufności - przypis. red.) do podpisania i powiedziałem, że nie mogę tego podpisać, bo nie wiem, co się wydarzyło

powiedział Pela wspominając pierwsze rozmowy z żoną po jej odejściu.